La notizia è arrivata senza preavviso e ha lasciato spiazzati molti. Vittorio Brumotti ha annunciato la fine della sua lunga relazione con Annachiara Zoppas, mettendo così un punto a una storia durata sette anni. Una coppia che ha sempre scelto la riservatezza, senza mai cavalcare l’onda dei riflettori né dei gossip, ma che oggi si ritrova inevitabilmente al centro dell’attenzione per via di una separazione che in pochi si aspettavano.

Striscia la notizia: Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas si lasciano: decisione condivisa

Ad annunciare la rottura è stato Brumotti stesso, attraverso un messaggio condiviso nelle sue storie Instagram. Nessun risentimento dichiarato, anzi. Il conduttore di Paperissima Sprint e volto storico di Striscia la Notizia ha spiegato che si è trattato di una scelta presa di comune accordo: "La relazione con Annachiara è giunta al capolinea. Le nostre strada si separano dopo 7 anni meravigliosi, frutto di un amore con la A maiuscola e in cui ci siamo aiutati molto reciprocamente. Si tratta di una decisione che abbiamo preso di comune accordo e auguro tutto il meglio ad Annachiara a cui sarò sempre legato da un affetto e una stima profondi".

Una relazione sempre tenuta lontana dai social

La storia tra Brumotti e Zoppas era iniziata nel 2018. Fin da subito, la coppia aveva scelto un basso profilo, evitando di condividere dettagli della loro vita privata sui social. Un’esigenza legata anche al lavoro di Brumotti, spesso preso di mira per i suoi servizi in strada, tanto da ricevere minacce e intimidazioni. Lui stesso aveva raccontato che pubblicare foto con la compagna avrebbe solo attirato attenzioni indesiderate. Nonostante questo, il loro legame sembrava solido. Proprio per questo, la rottura ha sorpreso tutti.

Chi è Annachiara Zoppas

Annachiara, 12 anni più giovane di Brumotti, è un’influencer attiva nel settore della moda. Su Instagram conta oltre 100mila follower. È figlia dell’imprenditore Enrico Zoppas, presidente del Gruppo San Benedetto, e della modella Ilona Preiningerova, scomparsa nel 2007. Dopo gli studi in fashion marketing tra Milano e Londra, si è costruita una carriera indipendente, divisa tra Conegliano Veneto e Milano. Sempre molto discreta, ha preferito vivere il rapporto con Vittorio lontano dagli occhi del pubblico, scegliendo di non condividere quasi nulla della relazione.

Un addio che lascia il segno

Brumotti aveva parlato spesso con affetto della sua compagna, descrivendola come una persona presente, equilibrata, pronta a supportarlo anche nei momenti più difficili. Da parte sua, Annachiara aveva raccontato di aver imparato presto a cavarsela da sola, dopo la perdita della madre. Due persone che sembravano aver trovato un equilibrio, nonostante le differenze e gli impegni. Ma ora le loro strade si dividono.

