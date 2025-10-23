Vittorio Brumotti, addio clamoroso a Striscia La Notizia: l’indiscrezione sullo storico inviato. Cosa farà ora Stando agli ultimi rumors, il volto del tg satirico di Antonio Ricci potrebbe essere tra i 'sacrificati' della prossima edizione, al via il 26 novembre prossimo. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Clamoroso a Striscia la Notizia. Vittorio Brumotti, l’uomo-bicicletta e incubo degli spacciatori da parchetto, sarebbe rimasto fuori dal cast dopo diciassette anni di ‘onorato servizio’. L’indiscrezione è esplosa sul web nelle ultime ore, mandando nel panico i fan dell’inviato Mediaset. Mentre pare che altri volti storici della trasmissione, come Jimmy Ghione, Valerio Staffelli e Max Laudadio, saranno confermati nonostante il ridimensionamento del tg satirico di Antonio Ricci. E ovviamente rivedremo alla conduzione anche Ezio Greggio ed Enzo Iachetti. Scopriamo qui sotto tutte le novità in arrivo.

Vittorio Brumotti, l’indiscrezione choc sull’addio a Striscia la Notizia

Striscia la Notizia è pronta a riprendersi tra poche settimane il suo posto su Canale 5, anche se – per ‘colpa’ del successo di Gerry Scotti – stavolta cambierà completamente volto. L’appuntamento con il tg di Ricci, infatti, non sarà più quotidiano ma settimanale, tutti i mercoledì in prima serata a partire dal 26 novembre. Ma almeno i conduttori saranno gli stessi di sempre, ovvero i due storici mattatori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Anche altri nomi del programma, stando alle ultime anticipazioni fornite da MowMag, dovrebbero rimanere al loro posto: da Luca Abete a Jimmy Ghione, passando per Valerio Staffelli, Stefania Petyx (con bassotto), Max Laudadio e Rajae Bezzaz. A fare notizia, invece, è il possibile addio di Vittorio Brumotti. Nonostante la recente conduzione estiva di Paperissima Sprint, al fianco di Juliana Moreira, lo storico inviato di Striscia sembrerebbe destinato all’addio ‘forzato’. Una scelta dovuta, forse, alla nuova struttura ‘light’ del programma, che inevitabilmente punterà su servizi ridotti e di durata maggiore, sulla falsariga di quanto accade già da anni a Le Iene.

Le ultime novità su Striscia la Notizia

Intanto online si parla anche di altri aspetti del nuovo corso di Striscia. La convinzione iniziale era che il tg avrebbe avuto un ciclo di cinque puntate soltanto, ma le ultime indiscrezioni aprono nuovi scenari. Pare infatti che la durata effettiva del programma dipenderà solo ed esclusivamente dall’andamento degli ascolti. Se Striscia andrà bene, si potrebbe arrivare anche a sette o dieci puntate totali. Se invece l’esperimento fallirà in termini di auditel, il destino della trasmissione sembra segnato.

Va comunque sottolineato che al momento non esistono certezze. Quelle sull’addio di Brumotti restano soltanto delle voci, almeno fino a prova contraria. E anche la conferma degli altri inviati dovrà essere comunicata ufficialmente dal programma. L’unica sicurezza che ci resta è che Striscia tornerà dal 26 novembre. Con Greggio e Iacchetti dietro il bancone, come al solito.

