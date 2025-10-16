Vittoria Puccini fa a pugni con l'amnesia in questa serie su RaiPlay tutta da scoprire L'attrice fiorentina veste i panni di Monica, una donna affetta da una grave amnesia a causa di un coma e alle prese col mistero della morte del marito

Quello dell’amnesia è un tema che ha sempre trovato molto spazio nella narrativa. Avere a che fare con una realtà all’improvviso totalmente diversa sa essere decisamente straniante e ha effetti diversi a seconda della persona. La difficoltà nel trattare un argomento così cliché sta nel trovare una chiave di lettura sufficientemente originale. Vittoria Puccini è protagonista di una miniserie disponibile in streaming su RaiPlay che affronta proprio questo argomento, legandolo agli effetti di un coma. Sarà riuscita a dare la svolta necessaria ad accattivare gli spettatori?

La trama di Mentre ero via con Vittoria Puccini in streaming su RaiPlay

Monica Grossi (Puccini) si risveglia in ospedale dopo un coma durato quattro mesi. L’ultima cosa che ricorda è di aver messo al mondo il figlio Vittorio e di essersi addormentata nella sua camera in ospedale. Tutto ciò che è accaduto negli otto anni successivi è stato cancellato dalla memoria di Monica, vittima di uno sfortunato incidente. Mentre cerca di rimettere insieme i pezzi della sua psiche frammentata, la donna deve fare i conti con un mondo attorno a lei totalmente cambiato rispetto a come se lo ricordava. E, soprattutto, deve dare risposte alla polizia, alle prese con un’indagine per omicidio che, apparentemente, solo le informazioni in suo possesso possono risolvere. Un omicidio in cui sono morti suo marito Gianluca (Paolo Romano) e Marco De Angelis (Ugo Piva), un uomo che tutti credono sia stato il suo amante e ma che lei non ha mai visto. Al suo fianco il fratello del suo presunto amante, Stefano (Giuseppe Zeno), che la supporterà nelle tappe per riacquistare la memoria.

E se dimenticassi di essere una persona totalmente diversa?

A tenere banco in Mentre ero via, diretta da Michele Soavi, non è solo l’indagine e il mistero relativo alla morte di Gianluca e Vittorio. C’è soprattutto una donna, Monica, che ha dimenticato totalmente un pezzo enorme della propria vita e tutto ciò che l’ha resa una persona ben peggiore di quello che era anni prima. Purtroppo l’impianto narrativo di Mentre ero via non aiuta a scollarsi dalle dinamiche viste e riviste di questo tipo di storia.

Vittoria Puccini è sempre splendida, ma non è aiutata dal modo in cui è scritto il personaggio di Monica. La produzione rimane in ogni caso di buon livello e il mistero intrattiene, spingendo a proseguire nei 6 episodi che compongono la miniserie per vederlo svelato.

Dove vedere Mentre ero via in streaming

Se siete curiosi di scoprire cosa si cela dietro all’amnesia di Monica, trovate Mentre ero via con Vittoria Puccini in streaming senza costi sul portale di RaiPlay.

