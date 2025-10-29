Trova nel Magazine
Su Paramount+ Vittoria Puccini mostra la sua anima oscura in un nuovo film da vedere assolutamente

Una fiaba moderna tra magia e speranza: dal 5 dicembre arriva “Incanto”, il nuovo film con Vittoria Puccini e Giorgio Panariello in esclusiva su Paramount+.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Su Paramount+ Vittoria Puccini mostra la sua anima oscura in un nuovo film da vedere assolutamente
ipa

Arriva su Paramount+ Italia una storia capace di mescolare magia, emozione e un pizzico di malinconia. Si tratta di Incanto, il nuovo film diretto da Pier Paolo Paganelli, che sarà disponibile dal 5 dicembre in esclusiva sulla piattaforma streaming. Con un cast di nomi amati dal pubblico italiano, da Vittoria Puccini a Giorgio Panariello, passando per Claudio "Greg" Gregori, la pellicola promette di riportare sullo schermo il fascino delle fiabe classiche, ma con uno sguardo moderno e poetico. Incanto è un racconto sul potere dell’immaginazione e sulla capacità della gentilezza di cambiare il destino.

Incanto – Una trama che profuma di fiaba e di coraggio

Al centro della storia c’è Margot, una bambina di dieci anni che, dopo la morte del padre Ludovico, viene affidata alla governante Felicia. Ma dietro l’apparente gentilezza della donna si nasconde un’anima oscura: Felicia, infatti, sogna solo di impadronirsi del patrimonio della piccola, e con la complicità del suo amante Max sfrutta i bambini dell’orfanotrofio e tiene Margot segregata.

Quando tutto sembra perduto, la bambina trova la forza di fuggire e si rifugia in un circo magico, dove incontra Charlie, un clown dal cuore grande interpretato da Giorgio Panariello. Sarà lui a mostrarle che la magia esiste davvero e che, anche nelle tenebre più profonde, la luce può tornare a brillare.

Incanto, un cast d’eccezione e un debutto in streaming su Paramount+

A interpretare la crudele Felicia troviamo Vittoria Puccini, che regala al personaggio una dimensione intensa e complessa, capace di trasformare la fiaba in un racconto dalle sfumature gotiche. Mia McGovern Zaini, nel ruolo di Margot, è la rivelazione del film: la sua interpretazione restituisce dolcezza e forza in egual misura. Accanto a loro, Claudio "Greg" Gregori veste i panni del perfido Max, mentre Andrea Bosca, Paolo Sassanelli e Giorgio Colangeli completano un cast corale di alto livello.

Il film sarà disponibile solo su Paramount+ dal 5 dicembre, arricchendo il catalogo natalizio della piattaforma con una proposta familiare ma dal sapore autoriale, ideale per chi ama i racconti che uniscono fantasia e sentimento.

Se ti piacciono le fiabe moderne: altri titoli da non perdere

Se Incanto vi conquisterà con la sua atmosfera sospesa tra sogno e realtà, ci sono diversi altri film simili da recuperare in streaming. Su Disney+ potete (ri)scoprire Come d’incanto e il suo sequel, due musical che mescolano magia e ironia in perfetto stile Disney. Su Apple Tv+ invece, la scelta ricade senza dubbio su Tata Matilda.

Chi ama i toni più fiabeschi e spirituali può invece recuperare Il mistero di Sleepy Hollow o Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali, entrambi firmati da Tim Burton e disponibili su Disney+ e Prime Video: storie dove l’incanto si mescola al gotico, e la fantasia diventa una via per accettare la diversità.

