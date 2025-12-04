Vittoria Puccini non ama sua figlia: è una perfida matrigna in questo film attesissimo Il volto di Elisa di Rivombrosa indossa i panni della perfida matrigna in una fiaba moderna con Giorgio Panariello e Mia McGovern Zaini

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Pioggia di novità in arrivo in streaming su Paramount Plus, a partire da una fiaba moderna con protagonista Vittoria Puccini nei panni della cattiva matrigna. Nel cast del film prodotto da Propaganda Italia con Rai Cinema, in coproduzione con Potemkino e Shelter Prod, anche Mia McGovern Zaini, Claudio "Greg" Gregori e Giorgio Panariello. In arrivo pure i thriller Little Disasters – Gli errori di una madre e Trust.

Di cosa parla Incanto con Vittoria Puccini in streaming su Paramount Plus

In punto di morte, Ludovico (Andrea Bosca) affida la figlia di 10 anni, Margot (McGovern Zaini), alla governante di casa, Felicia (Puccini), chiedendo che la villa di famiglia venga trasformata in un orfanotrofio affinché la piccina possa crescere in allegria con altri bimbi. Ma la perfida Felicia vuole solo il patrimonio della piccola e non occuparsi di lei. Con la complicità del suo spasimante Max (Gregori), sfrutta i bimbi orfani e tiene Margot segregata e negletta al punto che la bimba si chiude in sé stessa e non parla più. Una notte però la ragazzina riesce a fuggire e, superato il buio del bosco, s’imbatte in un circo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La bambina trova rifugio da Charlie (Panariello), il clown bianco, che la introduce al segreto che rende unico il loro circo: il grande vecchio tendone è magico. Accolta dalla sua nuova famiglia circense, Margot risplende e, senza nemmeno rendersene conto, ritrova la parola. Ma Felicia la sta cercando… Riuscirà la piccola a rivendicare le sue radici e liberarsi dalle grinfie della perfida tutrice?

Un cast d’eccezione per Incanto con Vittoria Puccini

La Felicia di Puccini è una donna dura e spietata, capace di trasformare la fiaba in un racconto dalle sfumature gotiche e profonde. Margot ha il volto della giovanissima Mia McGovern Zaini: con la sua innocenza e la sua forza interiore, la bambina, restituisce al film la luce dell’immaginazione. Claudio "Greg" Gregori veste i panni di Max, complice e amante della spietata Felicia, mentre Giorgio Panariello è Charlie, il clown bianco, cuore poetico e visionario del circo in cui Margot trova rifugio e speranza.

Completano il cast Stefano Pesce, Massimo Pio Giunto, Lorenzo Nohman e Andrea Bosca. Partecipazione speciale da parte di Paolo Sassanelli nei panni di Oscar e di Giorgio Colangeli in quelli del Notaio. Incanto è diretto da Pier Paolo Paganelli, che ha svolto anche il ruolo di sceneggiatore al fianco di Davide Rossetti e Jacopo del Giudice.

Dove vedere Incanto in streaming e quando esce

Incanto con Vittoria Puccini e Giorgio Panariello esce il 5 dicembre in esclusiva streaming sul catalogo di Paramount Plus. Tra gli annunci delle prossime uscite anche i thriller Little Disasters – Gli errori di una madre e Trust, oltre alla stagione 19 di NCIS.

Potrebbe interessarti anche