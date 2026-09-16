Vittoria Puccini ‘intrappolata’ in una gabbia invisibile: al Festival del Cinema di Roma 2026 porta una verità scomoda insieme a Paolo Genovese
L'attrice italiana torna al cinema con Paolo Genovese: tre coppie, paure e segreti pronti a venire a galla. Il film aprirà la Festa del Cinema di Roma.
Sarà Il Rumore delle Cose Nuove, il nuovo film di Paolo Genovese, a inaugurare la ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 14 al 25 ottobre 2026 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. L’annuncio è arrivato dal presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della direttrice artistica Paola Malanga. Il film, nel cui cast è presente anche Vittoria Puccini, sarà presentato nella sezione Grand Public, durante la cerimonia inaugurale condotta dalla conduttrice Ema Stokholma.
Il Rumore delle Cose Nuove, di cosa parla il nuovo film di Paolo Genovese con Vittoria Puccini
In attesa del Festival di Roma 2026, scopriamo qualcosa di più su quest’ultimo lavoro ‘partorito’ da Genovese. Il film racconta le vicende di tre coppie diverse e tra loro sconosciute, unite da un elemento comune: la "gabbia" che ognuna si è costruita nella propria vita, per paura di scoprire cosa si nasconde al di fuori delle proprie certezze. Un reticolato fitto di abitudini e paure ha relegato i sentimenti di questi personaggi in un perimetro apparentemente tranquillo e rassicurante. Come già accaduto in Perfetti Sconosciuti, Genovese torna a osservare cosa succede quando l’equilibrio delle relazioni viene incrinato, ma questa volta, il racconto sembra spostarsi dalla rivelazione dei segreti alla possibilità del cambiamento. Il titolo stesso è un indizio: le cose nuove "fanno rumore" perché costringono ad abbandonare ciò che si conosce, anche quando quel qualcosa non rende più felici.
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Il cast de Il Rumore delle Cose Nuove
Il cast è il fiore all’occhiello de Il Rumore delle Cose Nuove, perché riunisce alcuni dei nomi più amati del cinema italiano contemporaneo:
- Emanuela Fanelli
- Claudia Pandolfi
- Vittoria Puccini
- Stefano Accorsi
- Lino Musella
- Edoardo Pesce
- Claudio Santamaria
Location e curiosità sul film Il Rumore delle Cose Nuove
Il film è una produzione Lotus Production con Rai Cinema, in collaborazione con Disney+ e in associazione con Vice Pictures. L’uscita nelle sale italiane è fissata per giovedì 12 novembre 2026, distribuita da 01 Distribution. Paolo Genovese è reduce dal successo di Follemente, campione d’incassi in Italia nel 2025 e vincitore di due Nastri d’Argento. Nella sua filmografia spiccano titoli amatissimi dal pubblico come Perfetti Sconosciuti, oltre a Immaturi, Tutta colpa di Freud e Il primo giorno della mia vita. Inoltre, c’è da dire che il progetto ha ricevuto il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura e, siamo sicuri che sarà uno dei film italiani più attesi in assoluto.
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