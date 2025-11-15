Vittoria Puccini è protagonista di una fiction su RaiPlay che vi scaverà nell'anima
L'attrice fiorentina è Maddalena, una prostituta nella Torino degli anni 50, alle prese con le prime proteste per bandire le case chiuse
Ci sono storie che lasciano un segno indelebile e che ciclicamente tornano a galla grazie alla propria potenza. Una di queste è quella della senatrice Lina Merlin, raccontata nella fiction di cui parliamo oggi, disponibile in streaming senza costi nel catalogo di RaiPlay, con protagonista una magistrale Vittoria Puccini. Una serie che vi entrerà dentro senza chiedere il permesso, lasciando la propria impronta come un marchio a fuoco.
Vittoria Puccini è Maddalena in Altri Tempi in streaming su RaiPlay
La storia si ambienta nella Torino degli anni 50, tra vicoli scuri, bordelli regolamentati e un Paese che finge di non vedere. Maddalena (Puccini) è una prostituta e porta sul proprio corpo, e nello spirito, ferite che non sembrano volersi rimarginare. Decide di raccontarle alla senatrice Lina Merlin (Benedetta Buccellato) tramite una lunga lettera che diventa la spina dorsale del racconto. Le parla di una famiglia lacerata e della violenza subita quando era ancora troppo giovane per difendersi. Le racconta dello sprofondo in cui è caduta e della lenta e dolorosa risalita verso una sorta di riscatto, diventando proprietaria di una casa chiusa. Davanti ai suoi occhi passano molte ragazze come lei. E che come lei hanno sofferto e lo stanno facendo ancora.
Il racconto di una legge che ha cambiato l’Italia
Quello di Altri Tempi è il racconto, attraverso gli occhi di Maddalena, di come l’Italia sia arrivata nel 1958 a bandire le case chiuse attraverso la Legge Merlin. Vittoria Puccini è intensa e fragile, cupa ma allo stesso tempo luminosa. Oltre a lei, la miniserie può contare su un ensemble che sostiene la narrazione con una maturità rara. Valentina Corti, Francesco Scianna, Stefania Rocca, Elena Radonicich, Camilla Semino Favro e Michela Cescon costruiscono un mondo credibile, vivo, pulsante.
Quella della Legge Merlin è una storia difficile e Altri tempi, alla prima messa in onda nel 2013, accese un dibattito nazionale, riportando l’attenzione pubblica sul tema della prostituzione. Non è una fiction da guardare distrattamente, ma quando la cominci ti prende e la divori in due giorni, rimanendo con mille pensieri e domande.
Dove vedere Altri tempi in streaming
Se la toccante storia di Maddalena vi ha emozionato e volete scoprirla, trovate Altri tempi con Vittoria Puccini in streaming senza costi sul catalogo di RaiPlay.
