Vittoria Puccini dimentica Elisa di Rivombrosa e svela una diagnosi spaventosa in questo film su RaiPlay

Ci sono film talmente evocativi e potenti, pur nella loro semplicità, che colpiscono come un pugno diritto allo stomaco. Soprattutto se questi sono basati su fatti realmente accaduti, cosa che dona al tutto un carico emotivo ancora maggiore. Vittoria Puccini, assieme a Benedetta Porcaroli ed Edoardo Leo, è protagonista proprio di un film come questi, che potete trovare disponibile in streaming gratuitamente su RaiPlay.

Vittoria Puccini commuove in 18 regali in streaming su RaiPlay

Basato sulla vera storia di Elisa Girotto, Vittoria Puccini è appunto Elisa trentacinquenne che muore nell’estate del 2001 lasciando il marito Alessio (Leo) e la figlia Anna (Porcaroli) appena nata. Per cercare in qualche modo di accompagnare la figlia nella crescita e colmare in parte il vuoto lasciato, Elisa scrive una lista di 18 regali che Alessio dovrà fare ad Anna fino al compimento della maggiore età. Crescendo, però, la ragazza sente che ciò non è affatto sufficiente a riempire un’assenza così importante e arriva a disertare il proprio diciottesimo compleanno. Fuggita di casa, viene investita da un’auto. Al suo risveglio scopre che il conducente del veicolo non è altri che la madre, e di essere tornata indietro nel tempo fino a maggio 2001.

La storia di Elisa Girotto e cosa significano i 18 regali

Funzionaria di banca originaria di Maserada di Piave e residente a Spresiano, Elisa Girotto ha ricevuto la diagnosi di tumore al seno 1 anno e 2 mesi dopo aver partorito Alice. Da quel momento quattro operazioni e la chemioterapia, nel tentativo di arginare l’avanzata della malattia. Non riuscendo a farla rallentare, Elisa ha deciso di programmare ogni compleanno di Alice fino al diciottesimo, in modo da darle testimonianza del suo amore anche dopo la propria scomparsa. La storia è diventata ben presto di dominio pubblico, canalizzando l’attenzione di giornali e tv.

Il film è stato realizzato con la partecipazione di Alessio Vincenzotto, marito di Elisa, che ha voluto in questo modo mandare un nuovo messaggio di forza alle tante donne malate che in sua moglie hanno trovato un esempio. Gli autori del film hanno voluto far convergere nella pellicola passato e futuro, facendo incontrare madre e figlia. Un espediente narrativo che porta in scena un’amicizia, un rapporto tra due donne che le avversità della vita hanno reso impossibile.

Dove vedere 18 regali in streaming

Se la struggente storia di Elisa Girotto vi ha colpito, trovate 18 regali in streaming senza costi nel catalogo di RaiPlay.

