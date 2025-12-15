'Chi vuol essere milionario', Vittoria vince un milione di euro (tra le polemiche): chi è la nuova campionessa Domenica 14 dicembre puntata storica per il quiz di Gerry Scotti: due concorrenti leggono la domanda finale e Vittoria incassa il maxi-premio. Ecco cosa è successo.

Chi vuol essere milionario vive una delle puntate più memorabili della sua storia. L’appuntamento andato in onda domenica 14 dicembre in prima serata su Canale 5 ha regalato al pubblico emozioni, colpi di scena e anche qualche polemiche. Per la prima volta da quando esiste il game show, due concorrenti hanno letto la domanda da un milione di euro nello spazio di un’ora, e una di loro è riuscita addirittura a portare a casa il montepremi massimo. A trionfare è stata Vittoria, insegnante milanese, che ha conquistato il milione diventando la nuova campionessa del programma condotto da Gerry Scotti.

Chi vuol essere milionario: cosa è successo nella puntata del 14 dicembre

La serata del 14 dicembre ha segnato la seconda puntata in prime time della nuova edizione "Chi vuol essere milionario – Il Torneo", una formula completamente diversa rispetto al passato. Non più partite singole, ma dieci concorrenti in gara all’inizio, una fase di qualificazioni serrata e solo tre finalisti ammessi alla scalata verso il milione. Alla fine, un solo campione.

Dopo le qualificazioni, a contendersi la poltrona sono stati Mattia, Marco e Vittoria, con quest’ultima terza classificata ma prima a sedersi davanti a Gerry Scotti. Vittoria sceglie un paracadute ambizioso, fissato a 300mila euro, e inizia una corsa rapidissima verso le cifre alte, rispondendo con sicurezza e senza lunghe esitazioni a ogni quesito, sfoderando nervi d’acciaio e cultura vastissima. Utilizza lo switch e un solo aiuto, poi arriva a leggere la domanda finale senza più possibilità di supporto.

Il quesito da un milione riguarda l’incipit di un celebre romanzo: "Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione…". Le opzioni tra cui scegliere sono: Cent’anni di solitudine, La peste, Delitto e Castigo e Il Dottor Zivago. "Allora, La Peste l’ho letto poco tempo fa e non inizia cosi, e neanche Delittoe Castigo. Il Dottor Zivago ho visto il film e non mi pare, per cui non ti faccio perdere troppo tempo. In meno di tre minuti, Vittoria accende Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez. "Pazzesco – risponde ironicamente Gerry Scotti – è preoccupata dal non farmi perdere tempo. Sarebbe la prima volta in tutta la mia vita da conduttore di Chi vuol essere milionario che un concorrente mi da la risposta da un milione di euro in tre minuti, entreresti nel Guinness dei Primati". La risposta è corretta: il milione è suo. Gerry Scotti festeggia un evento che, come sottolinea in studio, non accadeva dal 2020, quando Enrico Remigio incasso il premio massimo al termine di una scalata memorabile e molto più sofferta rispetto a quella di Vittoria. "E’ tornato il milione ed è tornato nelle mani di una signora che se l’è meritato tutto. Non ha perso tempo, ha ragionato, è stata brillante, spiritosa", le parole del conduttore.

Ma la serata non finisce lì. Anche Marco, secondo finalista, riesce incredibilmente ad arrivare a leggere la domanda da un milione di euro appena quaranta minuti dopo. "Quale grande personaggio avrebbe detto, come ultime parole in punto di morte: I soldi non possono comprare la vita?"". La sua risposta però è sbagliata: sceglie Steve Jobs, ma la soluzione corretta era Bob Marley. Se avesse azzeccato, per le regole del Torneo, si sarebbe aggiudicato lui il milione di euro lasciando Vittoria a mani vuote. Mattia, invece, si ferma a 150mila euro.

Doppia domanda da 1 milione, le polemiche del web

Un evento senza precedenti che ha acceso fortissime polemiche online. Sui social e nei forum, molti telespettatori hanno contestato la presunta facilità delle domande, giudicate da livello scolastico e molto più semplici rispetto alle edizioni storiche del programma. C’è chi ha scritto: "A Mediaset volevano essere i primi ad arrivare due volte al milione nella stessa puntata e hanno pescato le domande da Trivial Pursuit edizione bambini", oppure: "Due domande da un milione nella stessa serata, statisticamente è più possibile uscire di casa e baciare Sharon Stone nel suo prime. La tomba della TV, bisogna essere consapevoli di guardare INTRATTENIMENTO.", e ancora: "Settimana scorsa avevo lodato con riserve questa nuova versione ma mi pare che questa settimana siano emersi tutti i limiti. Non si può certo dare a questo milione il valore delle edizioni "storiche", non ha la stessa aura e non serve dire il perché". Qualcuno ha anche ironizzato sull’esultanza di Vittoria, che ha festeggiato la maxi-vincita in maniera piuttosto contenuta: "Comunque la signora Vittoria felice del milione appena vinto quanto me quando vinco 5€ al gratta e vinci da 5€", "scusate questa vince 1 milione ma l’entusiasmo dov’è?". Ma in molti si sono semplicemente tolti il cappello davanti all’insegnante milanese: "Effettivamente ha avuto domande poco variegate e l’ultima non valeva un milione, ma non denigriamo tutto, è una signora con della cultura e si è meritata la vittoria. Brava!".

Chi è Vittoria, la nuova campionessa di Chi vuol essere milionario

La 69enne Vittoria, nuova milionaria di Chi vuol essere milionario, arriva da Milano ed è un’insegnante, dettaglio che per molti spiegherebbe la sua memoria di ferro e la grande preparazione culturale dimostrata durante la scalata. In passato ha insegnato anche al Conservatorio di Mantova e ha lavorato come consulente musicale per la Rai. È sposata da 35 anni e suo marito è stato un direttore di produzione della tv pubblica. Si è presentata in studio con un profilo sobrio, ma con una determinazione che ha conquistato pubblico e conduttore. Durante la sua scalata verso il milione di euro, ha confessato cosa avrebbe fatto con una eventuale vincita cospicua: "Dunque, avrei da risolvere un po’ di problemi di famiglia, per cui mi servono soldi. E poi naturalmente mi toglierei qualche sfizio, mi piacerebbe fare il giro del mondo in nave, mi piacerebbe tantissimo. E poi aiuterei tante persone che conosco e che hanno bisogno, e che ora non posso aiutare". Al termine della puntata, visibilmente emozionata dopo aver messo le mani sul milione di euro, ha commentato:

"È stata un’esperienza indimenticabile e molto divertente. Non credevo di arrivare in fondo".

Parole a cui Gerry Scotti ha risposto con affetto:

"È stato un piacere conoscerti. Insieme ai tuoi avversari ci hai regalato una serata indimenticabile di Chi vuol essere milionario".

QUI è possibile rivedere la scalata di Vittoria verso il milione

