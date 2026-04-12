Ninni Bruschetta al centro di una sfida difficile: trasforma dolore e cura in amicizia, memoria e Storia
Esce oggi nelle sale, Vita Mia, un film di Edoardo Winspeare, e che vede nel cast anche Antonino 'Ninni' Bruschetta, volto noto del cinema italiano. I dettagli.
Il 9 aprile 2026 è arrivato al cinema Vita Mia, il nuovo film di Edoardo Winspeare. Al centro della storia c’è un rapporto meraviglioso tra due donne molto diverse, ispirato a un’esperienza personale del regista. Antonino Bruschetta, detto ‘Ninni’, è presente nel cast di questo ambizioso progetto: si tratta di un racconto che unisce emozione e riflessione, dove l’intimità quotidiana diventa lente per osservare legami, scoperte e ricordi nascosti. Di seguito, tutti i dettagli.
Vita Mia, il film con Ninni Bruschetta nato da un’esperienza personale
Tra i film usciti il 9 aprile 2026 troviamo anche Vita Mia, una pellicola diretta a Edoardo Winspeare, e che vede nel cast anche Ninni Bruschetta. Si tratta i un film italo-francese ma, un fatto davvero interessante è che il progetto nasce da un’esperienza reale del regista, che ha osservato il rapporto tra sua madre, affetta da Parkinson, e la donna che la assistiva: da un’ iniziale senso di frustrazione è nato un legame di rispetto e affetto reciproco. Didi è un donna nata nell’aristocrazia ungherese e cresciuta tra l’occupazione nazista e il regime comunista. Esiliata in Francia, lavora come sarta alla Maison Dior e, dopo un matrimonio con un nobile italiano, si trasferisce nel Salento. Ormai anziana e malata, trova sostegno in Vita, giovane donna del luogo, con cui nasce un legame di rispetto e scoperta reciproca. Un viaggio in Ungheria per il processo di beatificazione del padre riapre vecchie ferite, ma grazie all’aiuto di Vita Didi riesce infine a fare pace con il suo passato.
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Il film mostra effettivamente come un rapporto basato sulla necessità si possa evolvere in un legame profondo, fondato su ascolto, empatia e umanità. Winspeare racconta i personaggi con delicatezza, senza giudizio, cogliendo fragilità, contraddizioni e momenti di dolcezza. Didi porta con sé il peso di un passato segnato dalla nobiltà ungherese, dalla guerra, dal comunismo e dall’esilio in Francia, esperienze che riaffiorano attraverso ricordi, sensi di colpa e ferite emotive. In questo senso, la storia personale diventa metafora delle vicende europee del Novecento, segnate da conflitti, migrazioni e ideologie contrapposte.
Il messaggio del film: empatia, rispetto e fiducia creano rapporti sani e duraturi
Ed ecco, dunque, che il messaggio del film è piuttosto chiaro: si evince, infatti, come, nonostante differenze culturali, sociali e generazionali, sia possibile costruire fiducia e comprensione. Didi e Vita rappresentano due facce dell’umanità: una legata alla memoria e alla tradizione, l’altra alla resilienza. Attraverso l’incontro reciproco, entrambi imparano qualcosa su se stessi e sul mondo.
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