La Vita in Diretta ‘svuotata’ dalla Rai, esodo di 18 collaboratori e Matano sbotta: “Li avevo allevati”. Report invece si salva: perché La redazione del programma di punta del daytime pomeridiano di Rai 1 perderà alcuni volti chiave, vincitori di un concorso interno Rai: Ranucci e Report ‘salvi’

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Rivoluzione ‘forzata’ per la Vita in Diretta. Il programma di punta del daytime pomeridiano di Rai 1, infatti, vedrà la sua redazione ridotta all’osso con la perdita di ben 18 collaboratori, vincitori di un concorso interno Rai. Per Alberto Matano, dunque, è tempo di rimettere mano alla sua ‘squadra’. Salvi, invece, Sigfrido Ranucci e Report. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Vita in Diretta, Alberto Matano perde 18 collaboratori: perché e il futuro del programma

La conclusione del concorso interno Rai che ha portato all’assunzione a tempo indeterminato di numerosi giornalisti avrà ripercussioni anche sulla redazione della Vita in Diretta. Tra i vari nomi (destinati in gran parte alle sedi regionali dell’azienda) figuravano infatti molti collaboratori storici del programma simbolo del daytime di di Rai 1 condotto da Alberto Matano, che dovrà rinunciare a ben 18 membri del suo team.

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Intervenuto a margine della presentazione del Premio Biagio Agnes (che condurrà insieme a Mara Venier il prossimo 25 giugno), Matano ha commentato la situazione senza polemiche ma con evidente rammarico. "Quest’anno Vita in Diretta perde e cede 18 collaboratori che sono stati assunti in Rai e che finiranno ad arricchire il lavoro delle testate regionali. Dal punto di vista personale, affettivo e lavorativo per me è una perdita secca. Sono colleghi che ho allevato e che hanno contribuito al successo del programma" ha ammesso il conduttore, precisando però come "se all’estero ci sono grandi gruppi che licenziano, Rai assume".

Sigfrido Ranucci e Report si ‘salvano’: la scelta dei giornalisti di Rai 3

La squadra della Vita in Diretta va dunque incontro a una dinamica pressoché opposta a quella di Report. Il programma di Sigfrido Ranucci, infatti, era stato indicato tra i più esposti agli effetti delle nuove assunzioni Rai: molti collaboratori precari avevano superato la selezione e rischiavano quindi di essere assegnati alle redazioni regionali, privando la trasmissione di firme fondamentali. Stando a quanto riportato da Fanpage, tuttavia, ben 9 giornalisti avrebbero compiuto una scelta inattesa rinunciando all’assunzione a tempo indeterminato pur di continuare a lavorare nella squadra di Ranucci. Quest’ultimo può dunque tirare un sospiro di sollievo e ripartire con lo stesso team anche l’anno prossimo. Ancora nessuna notizia, invece, riguardo la redazione di PresaDiretta di Riccardo Iacona.

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