La Vita in diretta, la strategia (vincente) di Manuela Moreno: cosa ha cambiato per ‘depotenziare’ Milo Infante e la frecciata della Rai Il programma di punta del daytime del pomeriggio di Rai 1 ha modificato la sua ‘scaletta’ per battagliare direttamente contro Verità Nascoste negli ascolti tv

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Con i palinsesti estivi (quasi) in archivio, la sfida del pomeriggio televisivo è entrata subito nel vivo. Da una parte La Vita in diretta di Manuela Moreno (in versione estate, in attesa del ritorno di Alberto Matano), dall’altra il nuovo volto Mediaset Milo Infante con Verità Nascoste. Rai 1 parte alle 16:10, mentre Canale 5 debutta alle 16:45, creando così una fascia di sovrapposizione sulla quale si gioca una parte importante della sfida negli ascolti tv. E Moreno, proprio alla vigilia del debutto Mediaset, ha scelto di cambiare strategia, in una scelta che si è azzeccata vincente. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

La Vita in Diretta, la nuova strategia di Manuela Moreno: prima lo spettacolo, poi la cronaca

Per tutta l’estate La Vita in diretta ha seguito uno schema preciso: Manuela Moreno apriva la puntata con una copertina di circa 30 minuti dedicata alla cronaca, presentando i casi che sarebbero poi stati approfonditi nel corso della trasmissione. Successivamente arrivava la parte dedicata allo spettacolo, per poi tornare nuovamente alla cronaca. Da ieri, invece, il meccanismo è cambiato. L’avvio del programma è stato affidato allo spettacolo, mentre la pagina della cronaca è stata posticipata, facendola sostanzialmente partire in concomitanza con l’inizio di Verità Nascoste. Una scelta che sembra avere un obiettivo preciso: non regalare a Milo Infante un vantaggio competitivo sul terreno della cronaca, ma presidiare con contenuti diversi la fascia immediatamente precedente al suo ingresso in scena. E i primi risultati sembrano dare ragione a Moreno. Ieri lunedì 24 agosto 2026, infatti, La Vita in diretta ha chiuso davanti a Infante nella sovrapposizione, nonostante il forte battage pubblicitario che aveva accompagnato il debutto Mediaset e l’hype per il ritorno in tv del conduttore. Oggi la strategia è stata confermata: Moreno ha aperto parlando dei vecchi balletti della televisione, con ospiti come Minnie Minoprio, Enzo Paolo Turchi e Franco Miseria. Un modo per differenziare ulteriormente il programma e lasciare alla cronaca un momento successivo.

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La Rai rivendica la vittoria e lancia la frecciata sui dati

Il risultato della prima giornata ha provocato anche la ‘reazione’ della Rai, che ha diffuso un comunicato per rivendicare la performance di Rai 1 e, soprattutto, per sottolineare come i dati vadano letti attraverso le curve e non soltanto attraverso il dato medio. La presa di posizione è arrivata dopo il comunicato Mediaset dedicato agli ascolti di Verità Nascoste, con l’azienda che aveva evidenziato gli elementi positivi del debutto. La Rai ha ‘risposto’ mettendo in evidenza la crescita de La Vita in diretta nel corso della trasmissione e il sorpasso nella fascia di sovrapposizione. Il riferimento alle curve degli ascolti è apparso anche come una precisa frecciata nel botta e risposta tra le due aziende. Almeno al debutto, dunque, la strategia ha funzionato, ma la sensazione è che siamo di fronte alla prima di tante battaglie all’ultimo spettatore.

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