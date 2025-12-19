La Vita in Diretta, Matano cancellato da Rai 1 (con Caterina Balivo): come cambia la programmazione
Un cambio di passo inatteso nel daytime di Rai1 che per un giorno mette in pausa due appuntamenti amatissimi, tra scelte di palinsesto, eventi speciali e un pomeriggio tv diverso.
Oggi, venerdì 19 dicembre, il consueto appuntamento con La volta buona e La vita in diretta non si svolge. Chi segue con regolarità il daytime di Rai 1 si trova davanti a una programmazione diversa dal solito, pensata per accogliere eventi già previsti dalla rete che impongono una pausa temporanea ai format abituali, cambiando il ritmo del pomeriggio televisivo e sorprendendo chi ogni giorno sintonizza la tv a certe ore per seguire i propri programmi preferiti.
Cambio nei palinsesti: pausa de La volta buona e ritorno del Telethon
La volta buona si ferma per un giorno per lasciare spazio alla maratona del Telethon, iniziativa consolidata nel palinsesto Rai e dedicata alla raccolta fondi per la ricerca scientifica. Questa scelta comporta una sospensione temporanea, ma non segna la fine del programma: Caterina Balivo tornerà a condurre nei prossimi giorni, mantenendo inalterata la formula pomeridiana della trasmissione diventata ormai un cult degli appuntamenti del pomeriggio.
Il Telethon, che già nei giorni scorsi ha occupato spazi del daytime, oggi continua con appuntamenti speciali e si avvia verso la chiusura con una programmazione in prima serata: domenica 21 dicembre andrà in onda uno speciale di L’Eredità, realizzato per la Fondazione Telethon e dedicato alla ricerca sulle malattie genetiche rare. La scelta di dedicare spazio a questa iniziativa conferma quanto la rete consideri centrale la promozione della maratona e l’informazione sul suo lavoro.
Venerdì 19 dicembre 2025: arriva lo stop anche per La vita in diretta
Anche La vita in diretta non va in onda oggi. A partire dalle 17.20 circa, Rai 1 trasmette la Cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile. Si tratta di un appuntamento istituzionale di grande rilevanza, che per un giorno prende il posto del programma di Alberto Matano, da anni presenza costante nel pomeriggio con approfondimenti, collegamenti e attualità. La trasmissione tornerà regolarmente la prossima settimana, senza variazioni nella sua consueta programmazione.
Cosa resta confermato
Nonostante queste assenze eccezionali, alcune trasmissioni mantengono i loro orari abituali. Il paradiso delle signore va in onda regolarmente nel primo pomeriggio e accompagna il pubblico fino al passaggio successivo, mentre la fascia preserale riprende con Aspettando l’Eredità e L’Eredità.
Ecco quindi l’attuale palinsesto modificato
- 14:05 – Telethon
- 16:10 – Il paradiso delle signore
- 17:05 – Tg1
- 17:08 – CCISS – Viaggiare informati
- 17:10 – Tg1
- 18:10 – Aspettando L’Eredità
- 18:40 – L’Eredità
- 20:00 – Tg1
