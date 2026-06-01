La Vita in Diretta, la Rai accorcia Matano e slitta il gran finale de L’Eredità: come cambia la programmazione Oggi lunedì 1 giugno 2026 il talk show di Rai 1 andrà in onda in formato ‘ridotto’, mentre il game show di Marco Liorni partirà alle 19:05: perché

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Aggiustamenti in vista nel palinsesto di Rai 1. Oggi lunedì 1° giugno 2026, infatti , la programmazione della prima rete della tv di Stato subirà alcune modifiche: la Vita in Diretta di Alberto Matano andrà in onda in formato ‘ridotto’, mentre il gran finale de L’Eredità slitterà alle 19:05. Scopriamo tutta la nuova programmazione nel dettaglio.

Alberto Matano e la Vita in Diretta: ‘tagliata’ la puntata di oggi (lunedì 1 giugno 2026): perché

Se da un lato Caterina Balivo ha ‘saltato’ la diretta de La Volta Buona di oggi lunedì 1° giugno 2026 (su Rai 1 andranno in onda due puntate speciali con il meglio di questa stagione), dall’altro Alberto Matano sarà regolarmente in onda, o quasi. Nel daytime del pomeriggio di oggi, infatti, la Vita in Diretta andrà in onda in formato ‘ridotto’. Confermato il consueto appuntamento alle ore 16:45, la linea passeà al Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale alle 17:50, quando andrà in scena il Concerto per la Festa della Repubblica. In occasione dell’80esimo anniversario della Festa della Repubblica, infatti, si esibirà l’orchestra del Teatro dell’Opera di Roma diretto dal maestro Michele Mariotti. L’appuntamento fisso del daytime di Rai 1 riprenderà a partire da domani, quando Alberto Matano sarà regolarmente in onda dalle 16:45 alle 18:50 per poi passare la linea a Ne parliamo con il Presidente. La Repubblica che verrà, l’incontro tra dieci giovani adulti e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per riflettere sui futuri possibili dei prossimi 80 anni del nostro Paese.

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Il gran finale de L’Eredità di Marco Liorni (e il passaggio di consegne con Pino Insegno)

Il Concerto per la Festa della Repubblica in onda oggi alle 17:50 su Rai 1 farà anche slittare l’inizio de L’Eredità. Oggi lunedì 1° giugno 2026 va infatti in scena il gran finale del torneo dei campioni: l’ultima puntata partirà alle ore 19:05 (e non alle 18:40 come al solito). Marco Liorni saluterà così il pubblico di Rai 1 (ma tornerà in onda nella nuova fascia dellì’access prime time a luglio, prendendo il posto di Stefano De Martino e Affari Tuoi) e passerà il testimone a Pino Insegno. A partire da mercoledì 3 giugno si rinnova infatti l’appuntamento con Reazione a Catena, il game show dell’estate di Rai 1 che andrà in onda tutti i giorni alle 18:40.

Lunedì 1° giugno 2026:

16:45 – Vita in Diretta

17:50 – Concerto per la Festa della Repubblica

19:05 – L’Eredità (ultima puntata)

Martedì 2 giugno 2026:

16:45 – Vita in Diretta

18:50 – Ne parliamo con il Presidente. La Repubblica che verrà

A partire da mercoledì 3 giugno 2026:

16:45 – Vita in Diretta

18:40 – Reazione a Catena

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