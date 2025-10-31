Vita in Diretta, caso Vittorio Sgarbi: Selvaggia Lucarelli contro la figlia Evelina: "Complottista" L'opinionista ha commentato, insieme ad altri ospiti di Alberto Matano, le ultime notizie sulla vicenda familiare e giudiziaria del critico d'arte

La vicenda di Vittorio Sgarbi, trascinato in tribunale dalla figlia minore Evelina, che chiede che gli sia assegnato un amministratore di sostegno perchè ritiene che il critico, che sta attraversando un momento di grande difficoltà non sia abbastanza lucido da curare i propri interessi, è al centro della seconda parte della puntata di Vita in Diretta di venerdì 31 ottobre.

In particolare, Alberto Matano e i suoi ospiti dibattono delle novità delle ultime ore, quando sono comparse sui social foto di Vittorio Sgarbi nel suo ufficio di sindato ad Arpino in Ciociaria. Secondo Evelina quelle foto sarebbe " una immagine falsata ai danni di un uomo anziano e malato, pensando di far credere al mondo che Vittorio Sgarbi goda di buona salute e faccia le scale agilmente" recita una nota stampa diffusa dal suo avvocato. E aggiunge: "Dobbiamo tutti adoperarci per salvare l’uomo Vittorio e non continuare questa fiction fatta di furbate e fotoshop. Alla udienza Evelina Sgarbi c’era e ha visto un padre affaticato e con lo sguardo assente. Oggi se lo ritrova sui giornali e sui social con un volto ringiovanito di 20 anni e una posizione innaturale. È ovvio che come figlia provi orrore per tutto ciò che sta accadendo".

Nel servizio della Vita in diretta, parla anche il vicesindaco di Arpino, che dice di aver visto bene Sgarbi, che sarebbe salito al suo ufficio facendo le sale autonomamente. Ha aggiunto anche: "Ha rimesso qualche chilo, l’ho visto bene" "Ha preso il suo latte macchiato freddo nel bar in piazzo, da quando viene qua è sempre questo quello che prende" . E ha chiosato: "Da figlio non l’avrei fatto contro il mio papà una cosa del genere"

Al ritorno in studio, si sono espressi gli ospiti di Matano, tra i quali Selvaggia Lucarelli che ha attaccato Evelina: "Mi sembra sia paranoica e veda complotti ovunque Evelina. Per il resto, tutta la vicenda è molto malinconica. Fa effetto vedere Sgarbi in questa dimensione, io penso per tutelarlo la prima cosa che dovrebbe essere fatta è tutelare la sua immagine pubblica, perché lui ha vissuto di questo".

Barbara Alberti ha commentato:"Una malattia comunque non è una colpa. La sorella di Sgarbi ha detto ‘lui riesce a moltiplicare la vita di quelli che incontra’. Io lo so per esperienza, ho viaggiato tre anni con lui, una delle esperienze più belle della mia vita"

E infine, anche Anna Pettinelli non ha avuto parole tenere per Evelina: "Questa figlia non molla l’ossa, ora è complicato anche per lei tirarsi indietro. Non è che proprio è stata a casa, anche se dice che ha rifiutato i reality".

