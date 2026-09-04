La Vita in Diretta, Alberto Matano riparte (con rivoluzione): cosa cambia e gli addii dolorosi A partire da lunedì 7 settembre 2026 torna in onda il programma di punta del daytime del pomeriggio di Rai 1: tutte le novità e la nuova ‘sfida’ di Matano

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il conto alla rovescia è quasi terminato. A partire da lunedì 7 settembre 2026, infatti, Alberto Matano torna al timone de La Vita in Diretta e del pomeriggio di Rai 1 con una nuova stagione che si annuncia ricca di novità. Il programma ritroverà il suo padrone di casa e la consueta miscela di cronaca, attualità, collegamenti e storie, ma dietro le quinte la squadra ha vissuto un cambiamento importante. E per Matano ci potrebbe essere anche una nuova ‘sfida’ in prima serata. Scopriamo tutti i dettagli.

La ‘nuova’ Vita in Diretta e gli addii alla redazione

La formula della Vita in Diretta in vista della stagione 2026-27 rimarrà sostanzialmente quella che il pubblico conosce: il racconto dei principali fatti della giornata, le notizie dall’Italia e dal mondo, gli inviati sul territorio e le testimonianze al centro della diretta. Matano riparte con l’entusiasmo di sempre e con l’obiettivo di continuare a dare spazio alle persone e alle loro storie, ma il ritorno in studio avrà inevitabilmente un sapore diverso. La scorsa stagione si è chiusa infatti tra le lacrime per l’addio di 18 giornalisti e collaboratori storici, molti dei quali hanno vinto il concorso interno Rai e si apprestano a proseguire il proprio percorso nelle sedi regionali dell’azienda. Tra i saluti più emozionanti c’è stato quello a Barbara Di Palma, volto storico e inviata del programma, destinata alla Rai di Torino dopo 24 anni di lavoro, gran parte dei quali trascorsi proprio alla Vita in Diretta. Una vera rivoluzione dietro le quinte, dunque, che costringerà Matano a ripartire con una squadra in parte rinnovata.

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Alberto Matano verso la promozione a Ballando con le Stelle

A rendere ancora più interessante la stagione televisiva di Alberto Matano è poi il capitolo Ballando con le Stelle. La composizione della giuria dell’edizione 2026 è stata al centro di numerose indiscrezioni dopo gli addii di Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino e, stando alle indiscrezioni più recenti, Matano sarebbe destinato a lasciare il ruolo di custode del tesoretto per entrare direttamente nella giuria, prendendo proprio il posto Canino (per l’altra sedia al tavolo dei giudici si parla di Barbara D’Urso, ma la pista si sarebbe raffreddata). Si tratterebbe, se confermato ufficialmente, di una vera promozione: dopo diverse stagioni vissute a bordo pista con il compito di assegnare il tesoretto, il conduttore si troverebbe così nella giuria di Milly Carlucci.

Quando torna in onda La Vita in Diretta con Matano?

La nuova stagione parte lunedì 7 settembre 2026 su Rai 1, con Alberto Matano di nuovo alla conduzione del pomeriggio.

La formula del programma cambierà molto?

La struttura resterà quella di sempre: cronaca, attualità, collegamenti e storie raccontate in diretta, con spazio alle persone e ai fatti del giorno.

Perché si parla di rivoluzione dietro le quinte?

Perché la redazione ha salutato 18 giornalisti e collaboratori storici, molti dei quali sono passati ad altre sedi Rai dopo il concorso interno.

Chi è andata via dalla squadra di Matano?

Tra gli addii più sentiti c’è quello di Barbara Di Palma, storica inviata del programma, destinata alla sede Rai di Torino dopo 24 anni di lavoro.

Matano potrebbe cambiare ruolo anche in prima serata?

Sì, si parla di una possibile promozione a Ballando con le Stelle: potrebbe entrare in giuria al posto di Fabio Canino, ma per ora è solo indiscrezione.

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