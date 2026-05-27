La Vita in Diretta, Alberto Matano in allarme: esodo dalla redazione. Chi va via e perché Il conduttore dovrà ‘rinunciare’ a tre inviati della trasmissione, vincitori di un concorso interno Rai: per lui si profila però uno show in prima serata

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Cambio di organico in vista per la Vita in Diretta. Il programma simbolo del daytime pomeridiano di Rai 1, infatti, dovrà ‘rinunciare’ a tre inviati storici, vincitori di un concorso interno Rai. Alberto Matano, intanto, si può consolare con una nuova chance in Rai: saltato l’approdo al timone di Domenica In (a causa dell’ennesimo dietrofront di Mara Venier), infatti, per lui si profila uno show in prima serata. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Vita in Diretta, tre inviati ‘lasciano’ Alberto Matano: perché

Manca un mese alla conclusione di questa stagione della Vita in Diretta. Il prossimo 26 giugno, infatti, calerà il sipario sulla 36esima edizione dello show del daytime del pomeriggio, che saluterà il pubblico di Rai 1 insieme a Caterina Balivo e La Volta Buona. Per la prossima stagione si profila già qualche cambiamento, a partire dall’organico. Gli inviati Valerio Scarponi, Tatiana Bellizzi e Luca Forlani lasceranno il programma condotto Alberto Matano, in quanto vincitori di un concorso interno per l’assunzione in Rai a tempo indeterminato. Come rivelato dal profilo social di CinguetteRai, infatti, i tre "lavoreranno in un’altra redazione giornalistica della Rai". Non sono mancate le reazioni (e soprattutto i complimenti) del pubblico sui social, entusiasta per il futuro roseo dei giornalisti. "Scarponi sta facendo una signora carriera ed è tutto meritato", "Redazione fortunata, uno più bravo dell’altro", "Felice per loro", "Complimentissimi!", "Congratulazioni!" si legge infatti su X.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il futuro di Alberto Matano in Rai: niente Domenica In, cosa farà

Nonostante la ‘perdita’ di tre volti chiave della redazione della Vita in Diretta – come detto – Alberto Matano si potrà consolare nella prossima stagione in Rai. Contrariamente a quanto si è vociferato negli ultimi mesi, il conduttore non sbarcherà al timone di Domenica In (dove con ogni probabilità rimarrà l’amica Mara Venier), ma per lui si parla si un nuovo show destinato alla prima serata del mercoledì di Rai 1. Si tratta dell’ennesima iniezione di fiducia da parte dei vertici Rai nei confronti di Matano, che anche quest’anno ha fatto segnare ottimi ascolti dominando il daytime pomeridiano contro Gianluigi Nuzzi e Dentro la Notizia e che si sta imponendo come uno dei volti simbolo dell’intero palinsesto.

Potrebbe interessarti anche