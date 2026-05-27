Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

La Vita in Diretta, Alberto Matano in allarme: esodo dalla redazione. Chi va via e perché

Il conduttore dovrà ‘rinunciare’ a tre inviati della trasmissione, vincitori di un concorso interno Rai: per lui si profila però uno show in prima serata

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Cambio di organico in vista per la Vita in Diretta. Il programma simbolo del daytime pomeridiano di Rai 1, infatti, dovrà ‘rinunciare’ a tre inviati storici, vincitori di un concorso interno Rai. Alberto Matano, intanto, si può consolare con una nuova chance in Rai: saltato l’approdo al timone di Domenica In (a causa dell’ennesimo dietrofront di Mara Venier), infatti, per lui si profila uno show in prima serata. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Vita in Diretta, tre inviati ‘lasciano’ Alberto Matano: perché

Manca un mese alla conclusione di questa stagione della Vita in Diretta. Il prossimo 26 giugno, infatti, calerà il sipario sulla 36esima edizione dello show del daytime del pomeriggio, che saluterà il pubblico di Rai 1 insieme a Caterina Balivo e La Volta Buona. Per la prossima stagione si profila già qualche cambiamento, a partire dall’organico. Gli inviati Valerio Scarponi, Tatiana Bellizzi e Luca Forlani lasceranno il programma condotto Alberto Matano, in quanto vincitori di un concorso interno per l’assunzione in Rai a tempo indeterminato. Come rivelato dal profilo social di CinguetteRai, infatti, i tre "lavoreranno in un’altra redazione giornalistica della Rai". Non sono mancate le reazioni (e soprattutto i complimenti) del pubblico sui social, entusiasta per il futuro roseo dei giornalisti. "Scarponi sta facendo una signora carriera ed è tutto meritato", "Redazione fortunata, uno più bravo dell’altro", "Felice per loro", "Complimentissimi!", "Congratulazioni!" si legge infatti su X.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il futuro di Alberto Matano in Rai: niente Domenica In, cosa farà

Nonostante la ‘perdita’ di tre volti chiave della redazione della Vita in Diretta – come detto – Alberto Matano si potrà consolare nella prossima stagione in Rai. Contrariamente a quanto si è vociferato negli ultimi mesi, il conduttore non sbarcherà al timone di Domenica In (dove con ogni probabilità rimarrà l’amica Mara Venier), ma per lui si parla si un nuovo show destinato alla prima serata del mercoledì di Rai 1. Si tratta dell’ennesima iniezione di fiducia da parte dei vertici Rai nei confronti di Matano, che anche quest’anno ha fatto segnare ottimi ascolti dominando il daytime pomeridiano contro Gianluigi Nuzzi e Dentro la Notizia e che si sta imponendo come uno dei volti simbolo dell’intero palinsesto.

Potrebbe interessarti anche

Alberto Matano

Matano spiazza, il 'no' a Domenica In (per ora): “Poco elegante”. E svela come cambierà La Vita in Diretta

Il conduttore prende tempo e chiede ‘rispetto’ per la collega, ancora al comando del...
Alberto Matano e Mara Venier

Domenica In 2026/2027, Matano diviso tra due co-conduttrici. Cosa farà Mara Venier

Ci sarebbero due nomi in corsa per affiancare il conduttore de La Vita in Diretta ne...
Alberto Matano

Alberto Matano e la Rai: qual è il futuro di La Vita in Diretta e la certezza su Domenica In

Il volto de La Vita in Diretta sarebbe pronto al grande salto, come erede naturale d...
Mara Venier

Domenica In, salta Matano e colpo di scena in Rai: “Resta Mara Venier” (ma cambierà tutto)

Sembrava pronta la successione di Alberto Matano, ma le ultime indiscrezioni ribalta...
La Rai che verrà

La Rai che verrà: Matano erede di Pippo Baudo (senza Domenica In), Mara Venier beffa tutti, Balivo perde la promozione

Continuano i rumors sui palinsesti autunnali, con nuovi stravolgimenti e smentite de...
Mara Venier

Domenica In, sorpresa Andrea Delogu dopo Mara Venier (ma non sarà sola). Chi l'affiancherà

Il conduttore de La Vita in Diretta resta il favorito per raccogliere l’eredità di M...
Andrea Delogu, Alberto Matano e Mara Venier

Domenica In, Matano e Delogu dopo Mara Venier: tempi e retroscena del passaggio di consegne

Gli eredi 'designati' della conduttrice, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebber...
la vita in diretta cambia orario 25 maggio 2026 matano

La Vita in diretta, orario diverso da oggi 25 maggio: Alberto Matano cambia (come Caterina Balivo)

Con lo stop estivo de Il Paradiso delle Signore, Rai 1 rivoluziona il daytime: La Vo...
Mara Venier

Domenica In, Mara Venier svela tutto: “La Rai vuole che resti, ma deve cambiare”, la sua condizione per cancellare l’addio

La conduttrice ha svelato di essere in contatto con la tv di Stato per la conferma a...

Salute

Tumore dell’ovaio

I progressi della ricerca per cure personalizzate e qualità della vita

LEGGI

Personaggi

Emanuele Canta

Emanuele Canta
Milo Infante

Milo Infante
Stanotte a Roma - Alberto Angela

Alberto Angela
Valentina Bisti

Valentina Bisti

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963