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Vita!, Giorgia Cardinaletti e Nek coppia dell'estate nel concerto-evento che unisce musica, solidarietà e prevenzione: su Rai 1 il 22 giugno

A guidare la lunga serata saranno due volti molto diversi ma complementari: la giornalista Giorgia Cardinaletti e il cantante Nek.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Una grande festa della musica italiana, ma anche un’occasione per parlare di salute, prevenzione e futuro. Lunedì 22 giugno Rai 1 trasmetterà in diretta dal Circo Massimo di Roma "Vita! Il concerto", un evento speciale che riunisce alcune delle voci più amate del panorama musicale italiano in una serata all’insegna dell’impegno sociale e della solidarietà.

L’appuntamento, in programma in prima serata, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui temi del benessere, della prevenzione e del contrasto alle dipendenze, utilizzando il linguaggio universale della musica per raggiungere spettatori di tutte le età.

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A guidare la lunga serata saranno due volti molto diversi ma complementari: la giornalista Giorgia Cardinaletti, ormai sempre più presente anche negli eventi di intrattenimento della Rai, e il cantante Nek, che negli ultimi anni ha consolidato con successo il proprio percorso televisivo accanto all’attività artistica.

Sul palco del Circo Massimo saliranno alcuni tra gli artisti più popolari del Paese. Curiosi di scoprire chi ci sarà? Non perdetevi il Video!

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