'Vita - Il concerto', il party d'inizio estate di Giorgia Cardinaletti e Nek al Circo Massimo: chi canta, ospiti e scaletta ufficiale Il 22 giugno al Circo Massimo un grande evento live con star italiane e internazionali, Nobel e tv: musica e messaggio sociale contro dipendenze

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Il Circo Massimo di Roma si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto per "VITA! Il concerto", in programma questa sera alle ore 21. Un evento unico che unisce musica, scienza e impegno sociale, trasmesso in diretta su Rai1 e in Eurovisione. Sul palco si alterneranno alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, accompagnati dalla Nuova Orchestra Sinfonietta diretta dal Maestro Leonardo De Amicis. La serata sarà condotta da Giorgia Cardinaletti e Nek. Un appuntamento pensato non solo per intrattenere, ma per lanciare un messaggio forte alle nuove generazioni. Ecco tutte le anticipazioni.

"VITA!", le anticipazioni del concerto al Circo Massimo (22 giugno 2026)

"VITA! Il concerto" nasce con l’obiettivo di celebrare la vita e affrontare le grandi sfide del nostro tempo, in particolare il tema delle dipendenze e del disagio giovanile. L’evento si inserisce infatti nella Giornata mondiale contro la droga e le dipendenze, diventando un’occasione di riflessione collettiva attraverso la musica.

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Il concept prende ispirazione dalla celebre canzone "Vita", resa immortale da Lucio Dalla e Gianni Morandi, e dal verso di Mogol "Vita in te ci credo". Un richiamo simbolico che diventa filo conduttore di una serata pensata per unire emozione e consapevolezza.

La scaletta della serata

Il cuore dello spettacolo sarà la musica live, con una line-up di artisti tra i più amati dal pubblico italiano. Ognuno porterà sul palco un repertorio iconico, accompagnato dall’orchestra sinfonica per una resa spettacolare e inedita. Tra gli ospiti anche Lorella Cuccarini e Raoul Bova, insieme a momenti di racconto e intrattenimento che arricchiranno la serata. Sul palco del Circo Massimo saliranno:

Andrea Bocelli

Annalisa

Gianni Morandi

Biagio Antonacci

Emma

Antonello Venditti

Alessandra Amoroso

Gigi D’Alessio

Riccardo Cocciante

Il Volo

Ad accompagnarli, la Nuova Orchestra Sinfonietta diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.

Un evento tra musica, scienza e futuro

"VITA! Il concerto" non è solo spettacolo, ma anche divulgazione e ricerca. Saranno infatti presenti i Premi Nobel per la Medicina Thomas Südhof e Gregg Semenza, insieme a rappresentanti del mondo accademico e scientifico. Lobiettivo è chiaro: promuovere uno stile di vita sano e consapevole, con lo slogan internazionale "Believe in yourself, in a life full of health". Un messaggio rivolto soprattutto ai giovani, ma anche a tutte le generazioni.

L’incasso della serata sarà devoluto alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS per sostenere ricerca e cura, rendendo l’evento anche un importante gesto di solidarietà collettiva.

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