Vita da Strega torna a incantare: Fox prepara il reboot della serie cult che ha fatto sognare generazioni Fox riporta in vita la magia di Vita da strega: la sceneggiatrice di The Boys firma il reboot della serie cult che univa amore, ironia e incantesimi quotidiani.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Fan di tutto il mondo, sappiamo che l’entusiasmo è tanto, ma mantenete la calma: Fox riporta la magia sul piccolo schermo. Vita da Strega, la serie cult che ha incantato intere generazioni, sta per tornare con un reboot ufficiale. Il network americano ha dato il via libera allo sviluppo del progetto, affidato a Judalina Neira, già sceneggiatrice di The Boys, e al produttore Doug Robinson. Non vogliamo svelarvi troppo qui, proseguite la lettura per saperne di più.

Vita da Strega, cosa sappiamo sul reboot della serie cult

Ebbene sì, Fox ha approvato lo sviluppo di un reboot di Vita da Strega, la celebre sitcom anni ’60. Il progetto sarà curato da Judalina Neira (The Boys), come sceneggiatrice e produttrice esecutiva, insieme a Doug Robinson e in collaborazione con Sony Pictures Television. Neira, attraverso la sua casa di produzione Famous Last Words, collabora con Sony dal 2024 e ha lavorato a lungo sul nuovo adattamento. Dopo mesi di trattativa, l’accordo con Fox è stato ufficializzato quest’anno. La nuova serie racconterà la storia d’amore tra Samantha, una strega, e Darrin, un uomo comune, costretto ad affrontare le differenze tra i loro mondi, i pregiudizi familiari e le difficoltà di far convivere magia e vita quotidiana. L’originale Vita da Strega, creata da Sol Saks e prodotta da Harry Ackerman, andò in onda su ABC dal 1964 al 1972 per otto stagioni, con Elizabeth Montgomery nel ruolo di Samantha. La serie raccontava il suo tentativo di vivere come una normale casalinga nonostante i poteri magici.

Nel 1977 la ABC realizzò uno spinoff dedicato alla figlia Tabitha, che però durò poco. Negli anni, diversi network (tra cui ABC, NBC e CBS) hanno tentato di rilanciare la serie, senza successo, mentre nel 2005 è uscito un film con Nicole Kidman ispirato allo show. Attualmente è in sviluppo anche una nuova serie live-action su Tabitha, prodotta da Sony Pictures Television Kids e Flying Bark.

Curiosità sulla serie originale e sul film con Nicole Kidman: dove vederli in streaming

Di seguito, vi proponiamo delle curiosità sulla serie originale Vita da Strega e sul film del 2005, di Nora Ephron, con protagonista Nicole Kidman.

Vita da Strega (Sitcom)

Creata da Sol Saks, la serie racconta la vita della strega Samantha Stephens (Elizabeth Montgomery), la quale tenta di condurre un’esistenza normale accanto al marito mortale Darrin. Dopo cinque stagioni, Dick York, interprete originale di Darrin, fu sostituito da Dick Sargent per motivi di salute. Le prime due stagioni furono in bianco e nero, le successive a colori, e la sigla animata fu realizzata da Hanna-Barbera. La serie, sin da subito, ebbe un grande successo e potete vederla in streaming su Prime Video (ma solo in lingua originale).

Vita da Strega (Film, 2005)

Il film diretto da Nora Ephron è una sorta di omaggio alla serie originale: Nicole Kidman interpreta una vera strega scelta per recitare nel remake, mentre Will Ferrell è l’attore che interpreta Darrin. Le riprese furono supervisionate dalla American Humane Society per garantire il benessere degli animali sul set. Nonostante il cast di rilievo e l’alto budget, il film ha ricevuto critiche negative (23% su Rotten Tomatoes) ed è stato un insuccesso commerciale. Trovate il film in streaming su Prime Video ed Apple TV.

