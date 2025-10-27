La vita di Carlo Verdone tra caos familiare e sorprese pazzesche: il trailer della stagione finale è da urlo Carlo Verdone torna sugli schermi ed è già caos: la stagione finale della serie Vita da Carlo mescola risate, caos familiare e nuove sfide nel mondo del cinema.

Dopo averci fatto ridere per ben cinque anni e con quattro stagioni, Carlo Verdone torna sul piccolo schermo con la stagione finale della serie scritta, diretta e interpretata dall’attore, affiancato alla regia da Valerio Vestoso. Vita Da Carlo arriverà a novembre in streaming su Paramount+, dopo l’anteprima al Festival del Cinema di Roma e, di recente, la piattaforma ha condiviso online il trailer della serie. Di seguito, tutti i dettagli.

Vita Da Carlo – Stagione Finale, il trailer della serie è pazzesco: trama e cast della serie

Finalmente, dopo una lunga attesa, Vita Da Carlo – Stagione Finale debutterà su Paramount+ il 28 novembre, dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma. La serie, prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, creata da Carlo Verdone, Nicola Guaglianone e Menotti, vede Verdone protagonista, sceneggiatore e regista insieme a Valerio Vestoso. Nel trailer si vede un Carlo spensierato che però, dopo il suo soggiorno a Nizza, decide di tornare a Roma. La trama, infatti, riprende dopo la gaffe al Festival di Sanremo che aveva esposto Carlo alla gogna mediatica: ritiratosi a Nizza, lontano dall’Italia, decide di prendersi cura di sé. Viene poi contattato dal Centro Sperimentale di Cinematografia per insegnare regia, accettando la sfida di guidare sei giovani registi verso la realizzazione di un film collettivo sul tema della solitudine. Carlo scopre che il suo vero obiettivo è aiutare i nuovi talenti più che riabilitarsi pubblicamente, affrontando divari generazionali, colleghi difficili e produttori esigenti. Parallelamente, la vita familiare continua a complicarsi: Chicco e Maddalena con il matrimonio e i figli, Annamaria e Sandra con le pene d’amore, e Giovanni ed Eva di ritorno dalla Nuova Zelanda con sorprese. Come sempre, tutti si affidano a Carlo per risolvere i problemi.

Nel cast, oltre a Verdone, troviamo: Sergio Rubini, Monica Guerritore, Antonio Bannò, Caterina De Angelis, Maria Paiato, Claudia Potenza, Filippo Contri, Maccio Capatonda, Francesca Fagnani, Renzo Rosso, Giovanni Veronesi, Vera Gemma e Alvaro Vitali. E ancora: Roberto Citran, Aida Flix, Alex Badiglio, Tommaso D’Agata, Giada Benedetti, Adele Cammarata, Irene Girotti, Mariacarla Casillo, Phaim Bhuiyan, Matteo Francomano, Pietro Paschini, Stefano Ambrogi, Pietro Ragusa, Riccardo Diana, Giacomo Stallone, Anastasiia Kuzmina, Stefano Fabrizi, Chiara Bassermann, Corinne Jiga, Valentino Campitelli, Daniele Locci, Gloria Coco, Loredana Piedimonte, Roberto Cardone e tanti altri.

L’omaggio ad Alvaro Vitali e dove vedere la quinta stagione della serie in streaming

C’è da dire, inoltre, che nel trailer di Vita Da Carlo – Stagione Finale, si può notare un piccolo spezzone in cui appaiono immagini di Alvaro Vitali, un chiaro omaggio all’attore scomparso il 24 giugno 2025. Carlo Verdone lo ha omaggiato ricordandolo come un uomo buono, ironico e simbolo di un cinema che amava da giovane. Nonostante la malattia, Alvaro ha voluto partecipare a questa stagione, e Verdone ha creato per lui un personaggio onirico e malinconico, quasi un saluto finale, esprimendo affetto e rispetto per l’artista. La quinta stagione sarà disponibile in streaming il 28 novembre 2025 su Paramount+.

