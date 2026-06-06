Giorgia Cardinaletti e Nek, ‘Vita - Il Concerto’ su Rai 1 con le stelle della musica: chi ci sarà al ‘Circo Massimo’ Un evento da segnare in rosso sul calendario: da Annalisa ad Andrea Bocelli, Gianni Morandi, Gigi D'Alessio e tanti altri: ecco chi ci sarà nella serata di stelle del 22 giugno

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Un grande evento musicale a scopo benefico e una coppia di conduttori che non ti aspetti e, sulla carta, esplosiva. La data da segnare in rosso sul calendario è quella del 22 giugno, quando il Circo Massimo di Roma risuonerà delle note dei brani più amati di grandissimi nomi della musica italiana e sul palco allestito nella splendida cornice dei resti della Roma imperiale andrà in scena "Vita! Il Concerto".

Vita! Il Concerto: da Bocelli ad Annalisa, il cast stellare del grande evento del Circo Massimo

Si tratta di un nuovo, grande evento, pensato per dare sostegno a chi lotta contro le dipendenze in occasione della Giornata Mondiale contro la droga.

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L’incasso della manifestazione infatti, al netto esclusivamente di Iva e Siae, sarà devoluto alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, a sostegno delle attività di ricerca e cura in questo settore.

Una serata che, al di là dell’importantissimo scopo benefico, si preannuncia già indimenticabili per tutti gli appassionati di musica. Basta guardare la lista dei primi partecipanti a Vita – Il Concerto, per avere un’idea della dimensione dell’iniziativa: da Andrea Bocelli ad Annalisa, da Gianni Morandi a Biagio Antonacci passando per Emma, Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Riccardo Cocciante e Il Volo. Insomma, un cast davvero stellare per una serata che si annuncia speciale anche grazie a un’inedita coppia di conduttori che promette di sorprendere il pubblico che seguirà l’evento su Rai Uno. A fare da traghettatori in questa notte speciale di grande musica, impegno, beneficenza e spettacolo saranno, in tandem, Giorgia Cardinaletti, ormai lanciatissima anche nel mondo dell’intrattenimento oltre a quello dell’informazione, e Nek che non è solo l’amato cantante ma ormai un conduttore navigato che piace molto al pubblico anche nella sua seconda veste artistica.

Ma Vita- Il Concerto se sarà soprattutto una serata di grande musica e solidarietà, vedrà sfilare sul palco del Circo Massimo non solo cantanti amatissimi, ma anche volti che hanno fatto la storia dello spettacolo italiano a 360 gradi come Lorella Cuccarini e Raoul Bova. A impreziosire e dare ancora più valore alla serata, è prevista anche la presenza dei premi Nobel per la Medicina Thomas Sudhöf e Gregg Semenza.

Un appuntamento davvero da non mancare. Prevendite aperte dal 6 giugno.

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