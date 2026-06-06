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Giorgia Cardinaletti e Nek, ‘Vita - Il Concerto’ su Rai 1 con le stelle della musica: chi ci sarà al ‘Circo Massimo’

Un evento da segnare in rosso sul calendario: da Annalisa ad Andrea Bocelli, Gianni Morandi, Gigi D'Alessio e tanti altri: ecco chi ci sarà nella serata di stelle del 22 giugno

Valentina Di Nino

Valentina Di Nino

Giornalista

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Un grande evento musicale a scopo benefico e una coppia di conduttori che non ti aspetti e, sulla carta, esplosiva. La data da segnare in rosso sul calendario è quella del 22 giugno, quando il Circo Massimo di Roma risuonerà delle note dei brani più amati di grandissimi nomi della musica italiana e sul palco allestito nella splendida cornice dei resti della Roma imperiale andrà in scena "Vita! Il Concerto".

Vita! Il Concerto: da Bocelli ad Annalisa, il cast stellare del grande evento del Circo Massimo

Si tratta di un nuovo, grande evento, pensato per dare sostegno a chi lotta contro le dipendenze in occasione della Giornata Mondiale contro la droga.

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L’incasso della manifestazione infatti, al netto esclusivamente di Iva e Siae, sarà devoluto alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, a sostegno delle attività di ricerca e cura in questo settore.

Una serata che, al di là dell’importantissimo scopo benefico, si preannuncia già indimenticabili per tutti gli appassionati di musica. Basta guardare la lista dei primi partecipanti a Vita – Il Concerto, per avere un’idea della dimensione dell’iniziativa: da Andrea Bocelli ad Annalisa, da Gianni Morandi a Biagio Antonacci passando per Emma, Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Riccardo Cocciante e Il Volo. Insomma, un cast davvero stellare per una serata che si annuncia speciale anche grazie a un’inedita coppia di conduttori che promette di sorprendere il pubblico che seguirà l’evento su Rai Uno. A fare da traghettatori in questa notte speciale di grande musica, impegno, beneficenza e spettacolo saranno, in tandem, Giorgia Cardinaletti, ormai lanciatissima anche nel mondo dell’intrattenimento oltre a quello dell’informazione, e Nek che non è solo l’amato cantante ma ormai un conduttore navigato che piace molto al pubblico anche nella sua seconda veste artistica.

Ma Vita- Il Concerto se sarà soprattutto una serata di grande musica e solidarietà, vedrà sfilare sul palco del Circo Massimo non solo cantanti amatissimi, ma anche volti che hanno fatto la storia dello spettacolo italiano a 360 gradi come Lorella Cuccarini e Raoul Bova. A impreziosire e dare ancora più valore alla serata, è prevista anche la presenza dei premi Nobel per la Medicina Thomas Sudhöf e Gregg Semenza.

Un appuntamento davvero da non mancare. Prevendite aperte dal 6 giugno.

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