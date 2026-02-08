Virginia Raffaele è al primo posto su Netflix: fra tradizione sarda e resort di lusso, un film da vedere tratto da una storia vera Dopo aver ottenuto un grande successo nelle sale cinematografiche, il film è pronto a debuttare anche in streaming: ecco trama, cast e quando esce.

Dopo aver trionfato al cinema con un incasso di quasi 7 milioni di euro e oltre 1 milione di spettatori, il film La vita va così arriva finalmente anche in streaming su Netflix. Tra i protagonisti troviamo l’iconica Virginia Raffaele, che per l’occasione ha dovuto sfoggiare un accento sardo studiato con meticolosa attenzione. Nella pellicola, è proprio l’attrice a diventare il punto di equilibrio tra due mondi in conflitto: la tradizione Sarda con i suoi terreni incontaminati e i resort di lusso simbolo di un’epoca in continua evoluzione. Scopriamo di più su questo film imperdibile.

La vita va così, la trama del film con Virginia Raffaele

Il film La vita va così, diretto da Riccardo Milani, racconta la storia di Efisio Mulas, un pastore solitario che vive nel sud della Sardegna, custode di un tempo che sembra non esistere più. La sua vita subisce uno scossone quando un capo-cantiere milanese si presenta con la richiesta di acquistare la sua casa e la sua terra per realizzare un resort di lusso da parte di una delle più influenti aziende del Paese. Nonostante le offerte milionarie, Efisio rifiuta di vendere, mentre Francesca, sua figlia, si trova divisa tra la fedeltà al padre e le promesse di sviluppo e ricchezza portate dall’imprenditore Giacomo.

La comunità locale si spacca in due tra chi sogna posti di lavoro grazie alla costruzione del resort e chi teme la perdita definitiva della propria identità. La disputa si trasferisce in tribunale dove la giudice Giovanna è chiamata a prendere una decisione. Il film è Ispirato alla vera storia del pastore sardo Ovidio Marras, scomparso nel 2024, il quale ha impedito la costruzione di un resort di lusso sulla spiaggia di Capo Malfatano, rifiutandosi di vendere le sue terre e facendo causa all’impresa edilizia.

La vita va così su Netflix: cast e quando esce

Oltre a Virginia Raffaele, il cast stellare include attori del calibro di Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Pietro Ragusa, Geppi Cucciari, Niccolò Senni e Denis Fasolo. Per il ruolo del protagonista Efisio è stato scelto un attore non professionista, Giuseppe Ignazio Loi, pastore ottantaquattrenne originario di Terralba, che porta sullo schermo un’autenticità davvero commovente.

Presentato come film d’apertura della Festa del Cinema di Roma nell’ottobre 2025 e uscito nelle sale il 23 ottobre, il film si è rivelato uno dei fenomeni cinematografici della stagione, conquistando critica e pubblico con la sua capacità di far ridere e riflettere allo stesso tempo. Dal 5 febbraio 2026, questa incredibile storia sarà finalmente disponibile anche in streaming su Netflix.

