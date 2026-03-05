Virginia Raffaele incanta, anche grazie a Fabio De Luigi: tutti i film dalle risate assicurate Lui attore, comico e regista romagnolo dalla mimica irresistibile; lei comica e imitatrice romana dalla versatilità straordinaria: dove vederli insieme.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Quando Virginia Raffaele e Fabio De Luigi appaiono insieme sul grande schermo, il risultato è sempre garantito: risate, ritmo e una chimica comica difficile da trovare altrove. Nel corso degli anni, i due si sono incontrati in diversi film, dalla partecipazione in ruoli secondari fino alla piena condivisione della scena come protagonisti assoluti. In particolare, sono 4 i film che li vedono comparire insieme: Com’è bello far l’amore, Una donna per amica, Tre di troppo e il recentissimo Un bel giorno, in uscita nelle sale il 5 marzo 2026. Ecco tutti i film e dove vederli.

Com’è bello far l’amore (2012)

Il primo incontro sul grande schermo tra Fabio De Luigi e Virginia Raffaele è avvenuto nel 2012 con la commedia Com’è bello far l’amore, diretta da Fausto Brizzi. La trama ruota attorno ad Andrea (De Luigi) e Giulia, una solida coppia di quarantenni, con un figlio adolescente, la cui vita coniugale nasconde un problema: la totale assenza di passione sessuale. La svolta arriva con l’irruzione in casa di Max, un vecchio amico di Giulia che nella vita fa il pornodivo a Hollywood. In questo contesto, Virginia Raffaele interpreta un personaggio secondario ma memorabile: una colf colombiana esilarante. Il film è attualmente disponibile in streaming su Netflix, Prime Video, Rakuten TV, Apple TV e Disney Plus.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una donna per amica (2014)

Due anni dopo, nel 2014, De Luigi e Raffaele si ritrovano sul set di Una donna per amica, commedia romantica diretta da Giovanni Veronesi. Il film racconta l’eterna e intricata questione dell’amicizia tra uomo e donna. De Luigi è Francesco, un avvocato simpatico e un po’ maldestro che vive a Lecce insieme alla sua migliore amica Claudia, una veterinaria francese dall’animo libero. Tra i due non c’è mai stato nulla di più di una profonda amicizia, ma quando Claudia si innamora perdutamente di Giovanni e decide di sposarlo nel giro di pochi giorni, Francesco si rende conto che i suoi sentimenti per lei sono ben più profondi di quanto avesse creduto.

Nel frattempo si fidanza con una collega, Lia, ma la ricomparsa di Claudia in fuga da un matrimonio violento rimescola tutte le carte. Virginia Raffaele, in questo film, veste i panni di una giovane surfista che incrocia la vita di Francesco in un momento cruciale della sua storia. Il film è attualmente disponibile in streaming su Prime Video, Rakuten TV, Apple TV, HBO Max, CHILI, TIM Vision e Google Play Film.

Tre di troppo (2023)

È con Tre di troppo, uscito nel 2023, che De Luigi e Raffaele diventano finalmente protagonisti assoluti insieme. Nel film, diretto proprio da De Luigi, Marco e Giulia sono una coppia felicemente sposata e fieramente senza figli. Lui ha un barber shop per uomini single, lei è capo commessa in un negozio di abbigliamento di lusso. Per loro il mondo si divide nettamente tra l’Inferno, popolato da genitori esasperati e logorati dalla prole, e il Paradiso in cui vivono loro: abiti costosi, serate in discoteca, notti appassionate e zero responsabilità.

Ma quando la maledizione proveniente da una madre furibonda incombe su di loro, i due si risvegliano con tre bambini che li chiamano mamma e papà. Iniziano così situazioni caotiche ed esilaranti, in cui la coppia deve fare i conti con un mondo che aveva sempre rifiutato. Il film è attualmente disponibile in streaming su Netflix, Prime Video, Rakuten TV, Apple TV, TIM Vision e Google Play Film.

Un bel giorno (2026)

La quarta collaborazione tra i due è anche la più recente: Un bel giorno, in uscita nelle sale italiane il 5 marzo 2026. De Luigi è Tommaso, un padre vedovo che ha cresciuto da solo quattro figlie di età diverse, mettendo completamente da parte la propria vita affettiva e costruendo una routine familiare caotica ma solida. Quando le figlie, ormai cresciute, lo spingono finalmente a pensare a sé stesso e a rimettersi in gioco sentimentalmente, Tommaso incontra Lara (Virginia Raffaele), una donna affascinante, intelligente e piena di vita. Tra i due nasce subito una certa complicità, ma Tommaso decide di non rivelare subito la propria complessa realtà familiare. Quello che non sa è che anche Lara ha qualcosa da nascondere: è una madre single con tre figli adolescenti e affronta le sue stesse insicurezze.

Potrebbe interessarti anche