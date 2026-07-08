Viola Valentino contro l'ex Riccardo Fogli: "Omino, ometto e quaquaraqua, vergognati!". Il motivo che ha scatenato la sua ira Ancora una volta, come già accaduto in passato, Viola Valentino si è scagliata contro l'ex Riccardo Fogli con insulti pesanti, ecco cosa l'ha spinta ad agire in questo modo

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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I più giovani forse non lo sanno, ma in passato Viola Valentino e Riccardo Fogli hanno vissuto un’intensa storia d’amore, culminata con le nozze nel 1971 e una divorzio non del tutto tranquilo sancito nel 1993. L’addio tra loro è stato decisamente traumatico, soprattutto per la cantante, che ha scoperto di essere stata tradita, per di più con una collega, Patty Pravo. I due ex si sono rifatti una vita poi con altri partner, ma mettersi alle spalle il passato può non essere così semplice, nonostante siano passati decenni dalla loro separazione.

A dimostrarlo è la cantante, che ha lanciato un’invettiva tutt’alto che velata nei confronti del suo ex attraverso il suo profilo social, segno evidente della volontà che tutto avvenga alla luce del sole, incurante di eventuali conseguenze.

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Le dure parole di Viola Valentino contro l’ex Riccardo Fogli

Ma quale sarebbe il motivo che avrebbe spinto Viola Valentino a reagire duramente nei confronti dell’ex? Tutto nasce da una giornata a cui lei teneva, il suo compleanno, caduto il 1° luglio. Quel giorno l’artista ha spento 77 candeline, per questo si aspettava che le persone a lei più care manifestassero vicinanza in qualche modo, non necessariamente con un regalo, ma almeno con un augurio, che si presupponeva fosse sincero. E tra queste per lei c’era evidentemente anche il suo ex, ma lui ha agito come se niente fosse, incurante di una data importante per la persona con cui ha condiviso un tratto della sua vita.

Lasciar passare il tutto era impossibile per l’interprete di "Comprami", che ha voluto far sapere il suo stato d’animo attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram decisamente eloquente. Qui era presente una loro foto dell’epoca, accompagnata da un testo che non lascia spazio a interpretazioni differenti: "Sono Viola, neanche gli auguri di buon compleanno, e quando stavo male ancora peggio, nessuna chiamata, però in televisione parli sempre di me! Omino ometto e quaquaraqua vergognati almeno!". Il tutto accompagnato da un tag al collega, così da capire in maniera inequivocabile a chi lei si stesse rivolgendo.

Non è complesso comprendere un riferimento ben preciso che lei ha voluto fare, lei dice di quando "stava male" ricordando quanto le era accaduto nel 2019, anno in cui le era stato diagnosticato un tumore, da cui è fortunatamente guarita, ma nemmeno in una circostanza così grave Fogli aveva voluto mettere da parte i loro contrasti optando sempre per il silenzio più totale. Chi segue Viola Valentino potrebbe avere ancora nella mente quello che lei stessa aveva detto tempo fa ospite di Caterina Balivo a "La Volta Buona", in quell’occasione infatti lei aveva commentato quanto fatto dall’ex che in una precedente apparizione aveva detto la sua sulla love story con Patti Pravo, senza nemmeno una parola per lei, che era evidentemente la partner "ufficiale". "Dopo 23 anni di matrimonio di me non ti ricordi? Ma della signora Strambelli sì! Omino ometto e quaquaraquà. Mi sono pentita di averlo perdonato. A me piace la fedeltà perché io lo sono, odio chi mi tradisce", erano state le sue parole.

Insomma, alcuni dolori forse non passano mai del tutto, anzi è l’indifferenza quella che ci può causare più amarezza, come la Valentino sta dimostrando. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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