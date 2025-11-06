Vincitore X-Factor 2025, quote ribaltate: PierC ha un rivale imprevisto La terza puntata live della stagione potrebbe segnare un punto di svolta, il super favorito è ancora in campo, ma alcune rivali stanno guadagnando terreno,

Dopo l’eliminazione di Amanda e lo scontro che ha visto uscire i Copper Jitters, il palcoscenico di X Factor 2025 è pronto per la terza diretta, in onda questa sera alle 21.15 su Sky e su NOW. Il tema della serata sarà "Back to the 90s", un omaggio musicale e scenografico agli anni Novanta che promette di dare nuovo vigore alla gara. Ovviamente l’andamento dei ragazzi in questo nuovo live avrà delle ripercussioni sulle loro quotazioni sulla vittoria finale, ma le precedenti puntate tracciano già una tendenza chiara: Piercesare Fagioli, in arte PierC, resta il grande favorito, ma dietro di lui si affaccia con decisione Delia Buglisi, pronta a sfruttare ogni incertezza.

X Factor, gli scommettitori ne sono certi: il favorito saldo in vetta

PierC, seguito dal team di Francesco Gabbani, mantiene quote che lo collocano in posizione privilegiata per la vittoria. I bookmaker lo danno a 1,65 su Planetwin365, 1,72 su Sisal e 1,60 su Vincitu. I suoi live fino ad ora sono stati caratterizzati da una crescita costante e convincente: la cover di "I Don’t Want to Miss a Thing" degli Aerosmith ha messo in luce la capacità di gestire brani complessi. La sua padronanza del palco, l’intonazione sempre precisa e un carisma da vendere lo rendono il candidato perfetto per arrivare fino alla finale del 4 dicembre a Napoli, dove il vincitore si esibirà in piazza del Plebiscito. Il vantaggio, però, non deve farlo dormire sugli allori: il tema anni ’90 può ribaltare le gerarchie e creare qualche sorpresa inattesa.

X Factor 2025, la rivale che accorcia le distanza e diventa un pericolo

Delia Buglisi è la vera sorpresa del momento. Seguita da Jake La Furia, la cantautrice siciliana ha saputo conquistare il pubblico e la giuria con la sua voce potente ma piena di sfumature. Le sue quote, ora intorno al 4,00 su Planetwin365 e Vincitu e al 6,00 su Sisal, testimoniano una crescita continua e una fiducia sempre maggiore da parte di chi segue il talent.

Delia riesce a personalizzare ogni brano, rendendolo riconoscibile e pieno di emotività, e in una puntata che gioca tutto sull’immaginario pop anni ’90, la sua sensibilità artistica potrebbe surclassare gli altri.

Le incognite della serata

Il terzo live introduce vari elementi di rischio. Il tema "anni ’90" impone interpretazioni che devono combinare nostalgia e modernità: non basta il talento vocale, serve di più. In più, altri concorrenti ancora in gara, come Damiano Caddeo, potrebbero sorprendere e ribaltare le previsioni. Le esibizioni di questa sera, insieme alla reazione del pubblico social, avranno un peso decisivo nelle nuove quote che verranno aggiornate domani.

Bisognerà vedere se PierC confermerà la sua solidità con un’esibizione intensa e curata come sempre, ma anche se Delia riuscirà a trovare l’emozione giusta per conquistare il pubblico, in tal caso il divario potrebbe ridursi drasticamente. Resta però sempre aperta la possibilità di un eventuale outsider. Quindi mentre le quote riflettono una corsa apparentemente in discesa per PierC, la serata di oggi rappresenta un momento chiave per capire ci sarà il vero concorrente da battere.

