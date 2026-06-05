The 50 Italia, chi è il vincitore della finale. Colpo di scena dopo lo spoiler fake: il nome (sorprendente) e il montepremi vinto C'è il nome del vincitore di The 50 Italia, il reality game di Amazon Prime Video, e non è quello che è stato spoilerato qualche giorno fa

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Si è concluso con una finale pazzesca e piena di colpi di scena The 50 Italia, il nuovo reality di Amazon Prime Video che ha visto scontrarsi 50 personaggi famosi tra tv e social. Tra sfide tostissime e alleanze saltate all’ultimo minuto, c’è finalmente il nome del vincitore.

Ecco chi è il vero vincitore di The 50 Italia e il montepremi conquistato

E no, non si tratta di Helena Prestes (che durante il reality è stata anche pesantemente insultata). Qualche giorno fa, l’esperta di gossip Deianira Marzano aveva spoilerato che la modella brasiliana, veterana dei reality, avrebbe trionfato e conquistato il primo posto nella finale di The 50, ma così non è stato. A portarsi a casa la vittoria è stato invece Matteo Diamante, che pur essendo un altro esperto di reality, è al suo primo trionfo in TV. Il trentasettenne genovese ha partecipato a tantissimi programmi TV in passato, ma questa è la sua prima vittoria.

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Il pubblico lo ricordava già per programmi come La Pupa e il Secchione, L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, oltre agli esordi a Uomini e Donne e Ex on the Beach. Questa volta, a The 50 Italia, è riuscito a sbaragliare la concorrenza. Appena proclamato vincitore, Matteo si è detto felicissimo e ha confessato che non avrebbe mai immaginato di battere altri 49 concorrenti e che non vede l’ora di festeggiare con la fidanzata, la famiglia e gli amici.

Ma quanto ha vinto Matteo Diamante? In realtà, lui nulla. La particolarità del gioco sta proprio nell’assegnazione del montepremi, che non va al vincitore del programma, bensì ad un suo follower. Il montepremi rimasto in palio alla fine di The 50 Italia è stato di 42.100 euro. Tra tutti i fan che hanno fatto il tifo per Diamante e hanno scommesso sulla sua vittoria, ne verrà estratto uno che riceverà l’intera cifra sotto forma di un maxi buono acquisto da spendere su Amazon.

Come si è svolta la finale

Alla finalissima sono arrivati in dieci, ma gli ultimi giochi hanno fatto una strage di concorrenti. Durante la prova del ghiaccio, sono stati eliminati Francesco Chiofalo, Il Musazzi, Gianmarco Zagato e Alex Belli. Subito dopo, hanno dovuto abbandonare il gioco anche Shaila Gatta, Max Felicitas e Federico Fusca. A contendersi la vittoria fino all’ultimo secondo sono rimasti in tre: Edoardo Tavassi, Helena Prestes e, appunto, Matteo Diamante, che ha battuto tutti diventando il primissimo campione nella storia dello show.

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