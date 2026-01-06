Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Chi vince Sanremo 2026, quote ribaltate: spunta un rivale (imprevisto) per Tommaso Paradiso e Fedez

I bookmaker inseriscono un nuovo favorito nella lista dei papabili vincitori del Festival di Sanremo 2026: ecco chi è.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Carlo Conti
RaiPlay

Il conto alla rovescia per Sanremo 2026 è ufficialmente iniziato. Il Festival è ormai dietro l’angolo e, nonostante l’annuncio anticipato del cast dei Big, restano numerosi nodi da sciogliere. Carlo Conti ha scelto una strategia a due tempi: prima ha acceso i riflettori con le rivelazioni estive, poi ha rallentato, lasciando spazio a silenzi e supposizioni soprattutto riguardo al cast di

Il Festival del "non detto", tra attese e indiscrezioni:

Negli ultimi mesi, il direttore artistico ha preferito non alimentare ulteriormente le voci. Nessuna conferma sulle presenze femminili che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston a partire dalla serata d’apertura del 24 febbraio, con una lista di papabili co-conduttrici lunga e variegata che vede in lizza tante big come Andrea Delogu, Barbara D’Urso, Francesca Fialdini e anche Samira Lui, nuova stellina di Mediaset esplosa negli ultimi mesi al fianco di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Al momento mancano indizi chiari anche sugli ospiti delle cinque serate. Proprio su questo fronte, però, le indiscrezioni si moltiplicano.

L’unico nome che continua a circolare con insistenza è quello di Olly, vincitore di Sanremo 2025, che dovrebbe partecipare alla serata d’apertura della kermesse musicale. Sembra caldissima anche la pista che porta ai Pooh, mentre diversi rumors segnalano Conti intenzionato a dare spazio a Laura Pausini e a Clara.

Vincitore Sanremo 2026, quote ribaltate: i bookmaker rivedono i pronostici

Se sul palco regna l’incertezza, lo stesso vale per le lavagne dei bookmaker. Subito dopo l’annuncio ufficiale dei Big, le agenzie sembravano concordi nell’indicare Tommaso Paradiso come favorito assoluto alla vittoria del Festival di Sanremo 2026, con Fedez e Marco Masini subito alle spalle e Arisa pronta a inserirsi nella corsa.

Nelle ultime settimane, però, lo scenario sta iniziand cambiato. Secondo le rilevazioni più recenti degli analisti di settore, il vantaggio di Paradiso si è assottigliato e la classifica si è fatta molto più compatta. A sorprendere è soprattutto l’ascesa di Sayf, che non solo entra stabilmente tra i nomi caldi, ma mette in discussione le gerarchie consolidate. Il rapper italo-tunisino viene ora considerato uno dei possibili protagonisti del Festival, forte di un consenso in crescita e di una curiosità sempre più evidente attorno al suo progetto artistico. La storia recente del Festival insegna che i pronostici possono essere ribaltati. Artisti arrivati all’Ariston senza i favori del pubblico generalista sono riusciti, anno dopo anno, a conquistare la scena e a riscrivere le aspettative. Anche Sanremo 2026 potrebbe seguire questo schema.

Quote aggiornate Sanremo 2026 – riepilogo bookmaker

  • Tommaso Paradiso – 18%
  • Fedez & Marco Masini – 15%
  • Arisa – 13%
  • Sayf – 12% (in forte crescita)
  • Ermal Meta – 8%
  • Levante – 7%
  • Nayt – 7%
  • Luchè – 6%
  • Serena Brancale – 5%
  • Malika Ayane – 5%

Potrebbe interessarti anche

Chi vince Sanremo 2026

Chi vince Sanremo 2026, quote (e polemiche). Fedez, Arisa e Raf: il favorito e il flop già scritto

Dopo l’annuncio ufficiale dei cantanti in gara al prossimo Festival sono già emerse ...
Carlo Conti

Sanremo 2026, Carlo Conti al Tg1 svela la lista dei Big: da Patty Pravo a Serena Brancale, chi ci sarà

Carlo Conti ha comunicato la lista dei 30 big in gara a Sanremo 2026 tra grandi sorp...
Fedez

Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini nell'occhio del ciclone: non era mai successo prima

Una foto scattata lontano dagli altri Big scatena il caso Sanremo 2026: Fedez e Marc...
Sanremo 2026 ecco il cast dei big

Sanremo 2026, troppo presto per stroncare il cast: vi dice qualcosa Lucio Corsi?

Troppi sconosciuti? Anche Mahmood, Lucio Corsi, Dargen D’Amico, Tananai e tanti altr...
FantaSanremo 2026 - Intervista ai creatori

Sanremo 2026, i creatori del FantaSanremo: "Conti ci ha sorpreso, ecco le FantaQuotazioni"

Abbiamo commentato i cantanti scelti da Carlo Conti con Giacomo Piccinini, tra gli i...
Anita Mazzotta, vincitrice del Grande Fratello 2025

Chi vince il Grande Fratello, Anita favorita ma spunta un rivale inatteso. Le quote sorprendenti

Le quote per la vittoria finale danno in netto vantaggio la gieffina. Ma alle sue sp...
Carlo Conti

Co-conduttrici Sanremo 2026, volata finale: 6 big in lizza (e il nodo budget)

Da Andrea Delogu a Barbara D’Urso, passando per Vanessa Incontrada e Clara: ecco chi...
Fedez era d'accordo con Carlo Conti per Sanremo 2026

Sanremo, Fedez sapeva di essere nel cast prima dell'annuncio di Conti? Il finto stupore e la gaffe

Se l’è lasciato sfuggire lo youtuber Ale Della Giusta a Supernova. Spiegata così anc...
Carlo Conti

Sanremo 2026: Carlo Conti non si trattiene e aumenta i big, poi arrivano spoiler su due grandi coppie in gara

Il direttore artistico del Festival non esclude di allargare la rosa dei concorrenti...

Visit Monaco

Monaco da scoprire

Un gioiello del Mediterraneo tra sostenibilità e cultura

LEGGI

Personaggi

Nikita Perotti

Nikita Perotti
Samurai Jay

Samurai Jay
Franco Nero

Franco Nero
Tommaso Donadoni

Tommaso Donadoni

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963