Chi vince Sanremo 2026, quote ribaltate: spunta un rivale (imprevisto) per Tommaso Paradiso e Fedez
I bookmaker inseriscono un nuovo favorito nella lista dei papabili vincitori del Festival di Sanremo 2026: ecco chi è.
Il conto alla rovescia per Sanremo 2026 è ufficialmente iniziato. Il Festival è ormai dietro l’angolo e, nonostante l’annuncio anticipato del cast dei Big, restano numerosi nodi da sciogliere. Carlo Conti ha scelto una strategia a due tempi: prima ha acceso i riflettori con le rivelazioni estive, poi ha rallentato, lasciando spazio a silenzi e supposizioni soprattutto riguardo al cast di
Il Festival del "non detto", tra attese e indiscrezioni:
Negli ultimi mesi, il direttore artistico ha preferito non alimentare ulteriormente le voci. Nessuna conferma sulle presenze femminili che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston a partire dalla serata d’apertura del 24 febbraio, con una lista di papabili co-conduttrici lunga e variegata che vede in lizza tante big come Andrea Delogu, Barbara D’Urso, Francesca Fialdini e anche Samira Lui, nuova stellina di Mediaset esplosa negli ultimi mesi al fianco di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna.
Al momento mancano indizi chiari anche sugli ospiti delle cinque serate. Proprio su questo fronte, però, le indiscrezioni si moltiplicano.
L’unico nome che continua a circolare con insistenza è quello di Olly, vincitore di Sanremo 2025, che dovrebbe partecipare alla serata d’apertura della kermesse musicale. Sembra caldissima anche la pista che porta ai Pooh, mentre diversi rumors segnalano Conti intenzionato a dare spazio a Laura Pausini e a Clara.
Vincitore Sanremo 2026, quote ribaltate: i bookmaker rivedono i pronostici
Se sul palco regna l’incertezza, lo stesso vale per le lavagne dei bookmaker. Subito dopo l’annuncio ufficiale dei Big, le agenzie sembravano concordi nell’indicare Tommaso Paradiso come favorito assoluto alla vittoria del Festival di Sanremo 2026, con Fedez e Marco Masini subito alle spalle e Arisa pronta a inserirsi nella corsa.
Nelle ultime settimane, però, lo scenario sta iniziand cambiato. Secondo le rilevazioni più recenti degli analisti di settore, il vantaggio di Paradiso si è assottigliato e la classifica si è fatta molto più compatta. A sorprendere è soprattutto l’ascesa di Sayf, che non solo entra stabilmente tra i nomi caldi, ma mette in discussione le gerarchie consolidate. Il rapper italo-tunisino viene ora considerato uno dei possibili protagonisti del Festival, forte di un consenso in crescita e di una curiosità sempre più evidente attorno al suo progetto artistico. La storia recente del Festival insegna che i pronostici possono essere ribaltati. Artisti arrivati all’Ariston senza i favori del pubblico generalista sono riusciti, anno dopo anno, a conquistare la scena e a riscrivere le aspettative. Anche Sanremo 2026 potrebbe seguire questo schema.
Quote aggiornate Sanremo 2026 – riepilogo bookmaker
- Tommaso Paradiso – 18%
- Fedez & Marco Masini – 15%
- Arisa – 13%
- Sayf – 12% (in forte crescita)
- Ermal Meta – 8%
- Levante – 7%
- Nayt – 7%
- Luchè – 6%
- Serena Brancale – 5%
- Malika Ayane – 5%
