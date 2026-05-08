Vincitore Grande Fratello Vip, quote ribaltate: Antonella Elia non è più la favorita. Chi la beffa Dopo settimane da super-favorita, la showgirl è stata scalzata nei pronostici da un concorrente insospettabile. E anche Alessandra Mussolini resta in scia. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Le quote SISAL per il vincitore del Grande Fratello Vip di quest’anno si sono completamente ribaltate. Antonella Elia non è più la favorita assoluta, ma è insidiata da due concorrenti in netta ascesa negli ultimi giorni. Si era parlato finora di un GF tutto giocato sulla rivalità Elia-Mussolini, eppure il quadro che emerge adesso è molto più complesso. E le due ‘regine’ di questa edizione rischiano veramente di farsi beffare al fotofinish. Ecco i dettagli.

Grande Fratello Vip, le quote ribaltate e la beffa per Antonella Elia

Fino a poco tempo fa si parlava di un Grande Fratello "tutto al femminile", con Antonella Elia al comando per la vittoria e la Mussolini come principale inseguitrice. Ma oggi è un altro film: Raimondo Todaro è volato in testa con a quota 2.50, mentre Elia e Mussolini sono appaiate a 3.50. Una differenza minima, certo, ma estremante rilevante a così pochi giorni dal gran finale del reality.

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Quanto al resto del gruppo, per loro le speranze di trionfo si assottigliano ancora di più. Le quote SISAL danno infatti Adriana Volpe e Raul Dumitras a 12.00, e Francesca Manzini a 16.00. Lucia Ilardo scende invece a 33.00, mentre Biancardi e Berry addirittura a 50.00. Un quadro che fotografa benissimo chi, al momento, sembra davvero in corsa per la vittoria. E chi invece dovrà solo stare a guardare.

Todaro nuovo favorito: la spinta della "linea della vita"

Il sorpasso di Raimondo Todaro non arriva dal nulla. Nel corso dell’ultima puntata, la sua "linea della vita" ha rappresentato uno dei momenti più intensi della stagione. Il ballerino ha ripercorso il sogno di diventare professionista, il rapporto con la ex moglie Francesca Tocca, la nascita della figlia e il legame con gli allievi della scuola di danza che ha aperto negli ultimi anni. Un racconto pieno di alti e bassi personali, con una doppia chiave di lettura – la fragilità passata e la stabilità di oggi – che ha colpito i fan e, evidentemente, anche i bookmakers. Così la quota di Todaro è crollata rapidamente, grazie anche al suo profilo ‘trasversale’, capace di piacere a segmenti di pubblico molto lontani tra loro.

Verso la finale del 19 maggio

La puntata di stasera arriva quindi in un clima di grande incertezza, ma con uno scenario abbastanza chiaro. Il titolo, salvo sorprese clamorose, dovrebbe essere affare tra Raimondo Todaro, Antonella Elia e Alessandra Mussolini, con tutti gli altri concorrenti relegati al ruolo di possibili guastafeste più che di veri favoriti. La finalissima, che dovrebbe arrivare il 19 maggio, sarà il momento decisivo per capire se la rimonta di Todaro troverà conferma oppure se l’onda lunga della rivalità Elia–Mussolini riuscirà a ribaltare di nuovo i pronostici.

Per ora, però, i numeri parlano chiaro: il GF Vip che sembrava scritto a favore di Antonella Elia è stato riaperto da un racconto intimo e personale. Il resto si vedrà.

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