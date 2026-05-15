Cannes 2026, Vincent Cassel accende il red carpet con la compagna Narah Baptista: chi è lei e il bacio da sogno
L’attore è tornato sfilare accanto alla compagna in occasione del grande Festival del Cinema: scopriamo di più su di loro e sul film in concorso.
Alla 79ª edizione del Festival di Cannes non poteva certo mancare uno degli attori più amati del cinema europeo: Vincent Cassel. Nato a Parigi nel 1966, Cassel ha costruito nei decenni una carriera fatta di ruoli intensi, fisici e spesso ambigui, diventando un volto di riferimento tanto del cinema d’autore francese quanto delle grandi produzioni internazionali. Per questa grande occasione, l’attore ha sfilato sul red carpet con la fidanzata Narah Baptista: i due hanno sfoggiato splendidi sorrisi in un total black coordinato prima di un bacio spettacolare davanti alla scalinata del Palais. Un’immagine che ha già fatto il giro dei social: scopriamo di più su di loro e sul film in concorso per la Palma d’Oro.
Cannes 2026, Vincent Cassel sul red carpet con la fidanzata
Impeccabile, elegante, ma soprattutto très cool, Vincent Cassel ha sfilato sul red carpet di Cannes 2026 indossando un completo sartoriale nero con cravatta e spilla gioiello sul rever, con un ultimo tocco di personalità dato dagli occhiali da vista con lenti sfumate. La fidanzata Narah Baptsta ha invece optato per un column dress in velluto nero in grado di enfatizzare la sua silhouette con eleganza, caratterizzato da un effetto drappeggiato e uno scollo strutturato. Una zip gioiello color oro ha poi impreziosito il look nella parte posteriore. Insomma, eleganza pura per una delle coppie più attese del Festival.
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Ma nonostante l’eleganza e la raffinatezza della coppia, non possiamo perdere di vista il vero motivo della loro presenza sul red carpet, ovvero il film Histoires Parallèles (Parallel Tales), dramma in lingua francese diretto da Asghar Farhadi con un cast da sogno che, oltre a Vincent Cassel, comprende anche Isabelle Huppert, Virginie Efira, Pierre Niney, Adam Bessa e Catherine Deneuve. Al centro della storia c’è Sylvie, una scrittrice famosa in cerca di ispirazione per il suo nuovo romanzo, che comincia a spiare i vicini dall’altra parte della strada. Quando assume il giovane Adam per assisterla nelle faccende quotidiane, non immagina che lui sconvolgerà la sua vita e il suo lavoro, finché la finzione che aveva immaginato finirà per superare la realtà di tutti loro.
Chi è Narah Baptista, la donna che ha conquistato Vincent Cassel
Accanto a Vincent Cassel nel presentare questo film inedito troviamo dunque la fidanzata Narah Baptista. La giovane donna è nata in Brasile nel 1996 e, a 18 anni, si è trasferita in Australia dove ha studiato recitazione e ha lavorato come modella per importanti agenzie, partecipando anche a Miss Universo. Oggi fa parte di Elite Models, una delle agenzie più prestigiose al mondo, ed è protagonista delle campagne pubblicitarie di diversi brand internazionali.
La relazione con Cassel è diventata ufficiale nel novembre 2023, quando Narah ha pubblicato la prima foto di coppia in occasione del 57° compleanno dell’attore. Da quel momento non si sono più nascosti, apparendo insieme in diverse occasioni pubbliche, tra cui la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi. A gennaio di quest’anno è nato Caetano, il primo figlio della coppia (e il quarto per Cassel). E sulla Croisette, con quella zip dorata che brillava sotto i flash e un bacio rubato davanti alla scalinata del Palais, la loro favola è apparsa più reale che mai.
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