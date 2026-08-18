Vin Diesel tenerissimo con la figlia di Paul Walker sul red carpet dei 25 anni di Fast & Furious: poi lacrime e novità su Fast Forever
Il cast storico si riunisce a Los Angeles per celebrare il quarto di secolo della saga. Vin Diesel svela di aver pianto leggendo il copione del film finale.
Sul red carpet dei 25 anni di Fast & Furious, le lacrime più sincere non appartengono a un personaggio di finzione. Vin Diesel ha confessato di aver pianto leggendo il copione di Fast Forever, il film che chiuderà la saga. Ma l’immagine più potente della serata è stata un’altra: lui e Meadow Walker, figlia del compianto Paul Walker, fianco a fianco sotto i riflettori di Los Angeles. Un abbraccio che vale più di mille parole, tra chi c’è ancora e chi non ha mai smesso di esserci.
Fast & Furious, 25 anni di famiglia: il red carpet con Vin Diesel e tutto il cast
Venticinque anni di motori, adrenalina e, soprattutto, famiglia. La Universal Pictures ha celebrato il quarto di secolo di Fast & Furious con una serie di eventi che hanno riunito il cast storico della saga più redditizia dello studio, tra lacrime, abbracci e annunci destinati a far tremare i fan di tutto il mondo. Il primo si è svolto a Cannes, il 13 maggio 2026, con Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez e Tyrese Gibson. Il secondo a Los Angeles, il 17 agosto, con una proiezione speciale al Directors Village. A quest’ultimo evento ha partecipato anche Meadow Walker, figlia di Paul Walker, rendendo la serata particolarmente emozionante e simbolica per il legame tra il passato e il futuro della saga. La Universal Pictures riporterà Fast & Furious nelle sale americane a partire dal 21 agosto 2026 per una settimana, accompagnato da un nuovo trailer celebrativo e da gadget da collezione esclusivi. Quello che era nato come un thriller di strada sull’adrenalina delle corse illegali è diventato nel tempo un franchise da 10 film principali, una serie animata e quattro produzioni live-action in sviluppo.
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Vin Diesel aggiorna i fan su Fast Forever e svela quando inizieranno le riprese
La notizia che ha entusiasmato i fan, però, è arrivata direttamente da Vin Diesel, il quale, durante un intervento alla proiezione del 25° anniversario, ha rivelato di aver già letto il copione di Fast Forever, l’undicesimo e ultimo film della saga: "Ho dovuto attraversare quattro gruppi di sceneggiatori e quattro anni di sviluppo per arrivare a qualcosa che ritenessi degno di un finale. Quando ho letto la sceneggiatura un paio di settimane fa, mi sono commosso." Ha proseguito: "Voglio raccontarvi una cosa personale. Dopo quattro gruppi di sceneggiatori e quattro anni di sviluppo, leggendo la sceneggiatura è scesa una lacrima già a metà. Quando sono arrivato alla fine stavo piangendo e non riuscivo più a fermarmi. Mia sorella mi ha detto: "Basta piangere, fratello". Ma a volte anche gli uomini più duri del mondo hanno bisogno di farlo." Alla fine, ha svelato quando inizieranno le riprese: "Iniziamo a girare a dicembre, se riuscirò a soddisfare la richiesta dello studio."
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