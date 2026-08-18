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Vin Diesel tenerissimo con la figlia di Paul Walker sul red carpet dei 25 anni di Fast & Furious: poi lacrime e novità su Fast Forever

Il cast storico si riunisce a Los Angeles per celebrare il quarto di secolo della saga. Vin Diesel svela di aver pianto leggendo il copione del film finale.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Sul red carpet dei 25 anni di Fast & Furious, le lacrime più sincere non appartengono a un personaggio di finzione. Vin Diesel ha confessato di aver pianto leggendo il copione di Fast Forever, il film che chiuderà la saga. Ma l’immagine più potente della serata è stata un’altra: lui e Meadow Walker, figlia del compianto Paul Walker, fianco a fianco sotto i riflettori di Los Angeles. Un abbraccio che vale più di mille parole, tra chi c’è ancora e chi non ha mai smesso di esserci.

Fast & Furious, 25 anni di famiglia: il red carpet con Vin Diesel e tutto il cast

Venticinque anni di motori, adrenalina e, soprattutto, famiglia. La Universal Pictures ha celebrato il quarto di secolo di Fast & Furious con una serie di eventi che hanno riunito il cast storico della saga più redditizia dello studio, tra lacrime, abbracci e annunci destinati a far tremare i fan di tutto il mondo. Il primo si è svolto a Cannes, il 13 maggio 2026, con Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez e Tyrese Gibson. Il secondo a Los Angeles, il 17 agosto, con una proiezione speciale al Directors Village. A quest’ultimo evento ha partecipato anche Meadow Walker, figlia di Paul Walker, rendendo la serata particolarmente emozionante e simbolica per il legame tra il passato e il futuro della saga. La Universal Pictures riporterà Fast & Furious nelle sale americane a partire dal 21 agosto 2026 per una settimana, accompagnato da un nuovo trailer celebrativo e da gadget da collezione esclusivi. Quello che era nato come un thriller di strada sull’adrenalina delle corse illegali è diventato nel tempo un franchise da 10 film principali, una serie animata e quattro produzioni live-action in sviluppo.

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Vin Diesel aggiorna i fan su Fast Forever e svela quando inizieranno le riprese

La notizia che ha entusiasmato i fan, però, è arrivata direttamente da Vin Diesel, il quale, durante un intervento alla proiezione del 25° anniversario, ha rivelato di aver già letto il copione di Fast Forever, l’undicesimo e ultimo film della saga: "Ho dovuto attraversare quattro gruppi di sceneggiatori e quattro anni di sviluppo per arrivare a qualcosa che ritenessi degno di un finale. Quando ho letto la sceneggiatura un paio di settimane fa, mi sono commosso." Ha proseguito: "Voglio raccontarvi una cosa personale. Dopo quattro gruppi di sceneggiatori e quattro anni di sviluppo, leggendo la sceneggiatura è scesa una lacrima già a metà. Quando sono arrivato alla fine stavo piangendo e non riuscivo più a fermarmi. Mia sorella mi ha detto: "Basta piangere, fratello". Ma a volte anche gli uomini più duri del mondo hanno bisogno di farlo." Alla fine, ha svelato quando inizieranno le riprese: "Iniziamo a girare a dicembre, se riuscirò a soddisfare la richiesta dello studio."

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