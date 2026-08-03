“Sto ancora piangendo”, Vin Diesel si emoziona e lancia il conto alla rovescia: la confessione su Fast Forever manda in tilt i fan
L'attore esalta la sceneggiatura di Fast Forever e promette un finale memorabile per la saga. Intanto Fast and Furious torna al cinema per il 25° anniversario.
Vin Diesel non riesce a trattenere l’emozione. Mentre Fast and Furious, il capitolo che nel 2001 diede il via a una delle saghe più redditizie di Hollywood, si prepara a tornare nelle sale per celebrare i suoi 25 anni, l’attore ha scelto Instagram per condividere un annuncio che riguarda Fast Forever e che ha già mandato in visibilio i fan di tutto il mondo. Un post in cui Diesel accenna a un finale che promette di lasciare tutti senza parole, invitando al tempo stesso il pubblico a rivivere l’origine di tutto prima che la storia si concluda per sempre. Ma cosa avrà letto per commuoversi così tanto? Scopriamolo insieme.
Vin Diesel non trattiene l’emozione su Fast Forever: "È la migliore sceneggiatura che abbia letto negli ultimi decenni"
In occasione del 25° anniversario di Fast and Furious (2001), Vin Diesel ha aggiornato i fan sull’ultimo capitolo della saga, Fast Forever, in arrivo il 17 marzo 2028. Su Instagram ha invitato il pubblico a rivedere il primo film, che tornerà nelle sale il 21 agosto, scrivendo: "Non avete idea… Quando arriverà il 17 marzo 2028… ringrazierete Dio di aver visto il primo al cinema quest’estate". L’attore ha poi elogiato la sceneggiatura firmata da Mike Leslie: "Ho appena letto la sceneggiatura di Fast Forever scritta da Mike Leslie. È la migliore sceneggiatura che abbia letto negli ultimi decenni". Ha infine aggiunto: "Sto ancora piangendo…".
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Il mese scorso Diesel aveva assicurato il massimo impegno per offrire ai fan un finale all’altezza delle aspettative: "Negli ultimi tre anni e mezzo, abbiamo lavorato duramente per cercare di realizzare il finale più incredibile possibile". Pur con la conclusione della saga principale, l’universo di Fast & Furious continuerà ad ampliarsi con quattro serie TV in sviluppo presso NBCUniversal.
Cosa sappiamo su Fast Forever
Inutile dire che c’è grandissima attesa per Fast Forever, che sarà l’undicesimo e ultimo capitolo della saga principale di Fast & Furious. Annunciato da Universal Pictures, il film arriverà nelle sale il 17 marzo 2028, salvo ulteriori rinvii, e concluderà definitivamente la storia di Dominic Toretto e della sua "famiglia". Alla regia tornerà Louis Leterrier, già autore di Fast X, mentre la sceneggiatura è firmata da Michael Lesslie con la collaborazione di Christina Hodson, Oren Uziel e Gary Scott Thompson, creatore del franchise. La trama è ancora avvolta nel mistero, ma riprenderà direttamente gli eventi del finale di Fast X. È previsto il ritorno di Vin Diesel nei panni di Dominic Toretto, insieme a gran parte del cast principale, tra cui Michelle Rodriguez, Jason Momoa, Jason Statham e Dwayne Johnson.
Negli ultimi mesi Vin Diesel ha raccontato sui social il lavoro svolto per realizzare un finale all’altezza delle aspettative dei fan, ribadendo l’intenzione di riportare la saga alle sue origini, con maggiore spazio alle corse clandestine ea Los Angeles.
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