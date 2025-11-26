Vin Diesel stupisce: loda The Rock per The Smashing Machine e archivia l’epica faida di Fast & Furious Vin Diesel celebra la performance di Dwayne Johnson in The Smashing Machine e sancisce la pace dopo le burrascose tensioni nate sul set di Fast & Furious.

Entrambi sono due volti amatissimi di Hollywood e la loro rivalità nata sul set di Fast & Furious ha alimentato l’interesse popolare delle persone negli ultimi anni. Che tra Vin Diesel e Dwayne Johnson non corra buon sangue, è ormai, un fatto noto a tutti e in tanti si sono spesso interrogati sui motivi di queste tensioni. Tuttavia, di recente, Vin Diesel ha sorpreso i fan: ha elogiato la recente interpretazione di The Rock nel film The Smashing Machine. Che questo sia un passo in avanti verso una possibile pace tra loro? Cerchiamo di capirci di più.

Vin Diesel esalta Dwayne Johnson in The Smashing Machine: le sue parole

Vin Diesel ha sorpreso tutti elogiando Dwayne Johnson su Instagram, gesto inatteso vista la loro nota rivalità nata durante la lavorazione della saga Fast & Furious, quando The Rock entrò nel ruolo di Hobbs e criticò il comportamento poco professionale di Diesel. La ragione di questo messaggio distensivo è The Smashing Machine, biopic in cui Johnson interpreta il lottatore di MMA, Mark Kerr, con cui Diesel aveva un rapporto personale e professionale. Nel suo post Vin ricorda l’amicizia con Kerr, scrivendo: "Uno dei più grandi regali della vita non è qualcosa che puoi compare, ma sono i rapporti che stringi. […] Mark Kerr è stato uno dei miei primi amici, quando mi sono spostato da New York alla California. Ci siamo intesi subito […] Mi allenò per il primo xXx, quindi lui era lì quando iniziava la mia carriera nel cinema d’azione."

Diesel ha colto poi l’occasione per celebrare Johnson: "E lasciatemi anche celebrare Dwayne. La gente non capisce cosa comporti sostenere uno sguardo mondiale su te stesso, ogni singolo giorno. […] Ne conseguì uno degli abbinamenti più dinamici della storia del cinema […] Quando è entrato nei panni di Hobbs, l’ha fatto con il massimo impegno, lasciando un segno indelebile nella hall of fame dei personaggi Universal." Infine, ha concluso sottolineando la bravura di entrambi: "Mark Kerr merita questo momento… e Dwayne gli ha reso giustizia… ci ha portato indietro nel tempo e ha brillato. Sono fiero di tutti e due."

Com’è nata la rivalità tra Vin Diesel e Dwayne Johnson sul set di Fast & Furious

Dwayne Johnson ha interpretato Hobbs in Fast & Furious 5, 6, 7, 8, nello spin-off Hobbs & Shaw, e infine in Fast X. Proprio durante le riprese sul set della celebre saga automobilistica, tra lui e Vin Diesel ci sono state diverse tensioni, tanto da parlare di ‘rivalità’. Ma andiamo con ordine. Otto anni fa si è scoperto che Vin Diesel e Dwayne Johnson avevano problemi personali e professionali, non solo pubblicitari. Entrambi facevano parte del franchise Fast & Furious: Diesel nel cast fin dall’inizio, Johnson entrato dopo. La loro rivalità è emersa con scontri via spin-off, esclusioni dai film e interviste incrociate, più che di motivi personali chiari. La collaborazione inizia nel 2011 con Fast & Furious 5. Già allora circolavano voci di tensione, confermate nel 2016 durante le riprese di Fast & Furious 8, quando Johnson pubblica un post polemico su Instagram accusando membri del cast maschile di scarsa professionalità, riferendosi a Diesel. Da quel momento, le tensioni crescono e non condividono nemmeno scene nel film. Le vere ragioni sembrano legate a divergenze sulla gestione del franchise e al controllo creativo, più che a comportamenti sul set.

Negli anni successivi, ogni intervista diventa un botta e risposta tra i due: Diesel parla di "protezione" e fratellanza, Johnson replica in modo netto, lasciando la saga e girando lo spin-off Hobbs & Shaw con Statham. Il successo dello spin-off alimenta malumori, con attori come Tyrese Gibson che si lamentano sui social. Nel 2021, Diesel prova a ricucire, ma Johnson respinge l’offerta, definendo i tentativi manipolatori. Tuttavia, nel 2023 Johnson torna nel franchise in Fast X, grazie all’intervento del regista Louis Leterrier e alla logica di marketing che lo rende necessario per i suoi spin-off e per la sua immagine di star d’azione. Adesso, invece, si parla di una riconciliazione strategica tra Diesel e Johnson, come dimostrato dal gesto ai Golden Globes di Vin Diesel quando ha fatto salire sul palco The Rock. Che sia veramente finita una faida? Noi continueremo ad aggiornarvi.

