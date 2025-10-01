Villarreal-Juventus, oggi in diretta Tv: canale, orario, streaming e dove vedere in chiaro l'altro big match Stasera 1 ottobre la Juventus sfida gli spagnoli in Champions League (diretta Tv e streaming su Amazon Prime). Tv8 trasmette in chiaro gratis Barcellona-Paris Saint Germain.

Dopo il debutto in casa finito 4-4 contro il Borussia Dortmund, la Juventus si prepara alla trasferta spagnola che oggi, mercoledì 1° ottobre 2025, la vedrà impegnata nella partita contro il Villarreal, valida per il 2° turno della prima fase a girone unico di Champions League. Da un lato, dunque, il Sottomarino Giallo, che torna a giocare nel suo stadio, La Cerámica, con l’ambizione di far valere il fattore campo; dall’altro lato, invece, la Vecchia Signora, carica di desideri di riscatto e voglia di consolidarsi fin da subito in un girone che non lascia margini d’errore. Ecco nel dettaglio a che ora e dove vedere la partita in diretta Tv e streaming.

Villarreal-Juventus di Champions League, quando e dove vederla: chi la trasmette

La partita Villarreal-Juventus, valida per il 2° turno della fase a girone unico di Champions League, si giocherà questa sera, mercoledì 1° ottobre 2025, con fischio d’inizio previsto per le ore 21 dall’Estadio de la Ceramica di Villarreal. La gara sarà dunque trasmessa in diretta tv e streaming in esclusiva sulla piattaforma Amazon Prime Video, alla quale si potrà accedere tramite l’app Amazon Prime Video su smart TV, tablet, smartphone, tramite dispositivi collegati, oppure tramite moduli disponibili su Sky Q.

Champions League, cosa aspettarsi da Villarreal-Juventus

Le due squadre che questa sera si sfideranno in campo si sono incrociare raramente in Europa. L’ultimo confronto significativo risale infatti alla stagione 2021-22, quando il Villarreal eliminò la Juventus agli ottavi: fuori 3-0 a Torino dopo un pareggio 1-1 all’andata a Villarreal. Guardando invece al presente, il Villarreal è reduce da un buon avvio in Liga e da una prestazione intensa ma sfortunata contro il Tottenham nella prima giornata della Champions, persa 1-0 in Inghilterra. Di contro, la Juventus ha esordito con un clamoroso 4-4 casalingo contro il Borussia Dortmund, recuperando nel finale grazie a Dusan Vlahović e a un colpo di testa di Lloyd Kelly nei minuti di recupero.

Questa sera, la Juventus dovrà fare a meno di giocatori importanti: Gleison Bremer e Khephren Thuram saranno out a causa di problemi muscolari. Una carenza in difesa che potrebbe condizionare l’assetto tattico e la solidità bianconera, specie contro una squadra che ama attaccare con ampiezza. Il Villarreal, sotto la guida di Marcelino, appare fiducioso e motivato, con il vantaggio di giocare in casa. Per il momento, il pronostico lascia spazio all’equilibrio: il Villarreal cercherà di imporre il proprio ritmo, sfruttando il sostegno del pubblico, e la Juve, dal canto suo, dovrà tentare di far valere l’esperienza europea. Non rimane che scoprire cosa accadrà seguendo minuto per minuto la partita.

UEFA Champions League 2025/26: i match delle italiane e la partita in chiaro su Tv8

Oltre alla Juventus, stasera 1 ottobre 2025 scenderà in campo anche il Napoli di Antonio Conte, atteso dalla sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Come noto non sarà possibile vedere gratis le partite delle squadre italiane, disponibili solo in abbonamento tra Sky, NOW e Amazon Prime Video. Questa però gli appassionati di calcio potranno assistere a un big-match in chiaro: Tv8 infatti trasmetterà la super sfida tra Barcellona e Paris Saint Germain

Napoli-Sporting Lisbona (ore 21:00): diretta Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (252) e NOW

Villarreal-Juventus (ore 21:00): diretta su Amazon Prime Video

Barcellona-Paris Saint Germain: diretta su Tv8

