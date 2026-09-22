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La villa da sogno di "Willy il principe di Bel-Air" è in vendita (e con un grande sconto): la cifra da capogiro

La villa che ha fatto da sfondo alla celebre serie cult è di nuovo in vendita e con uno sconto davvero importante: ecco quanto costa acquistarla

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

In vendita la villa della serie Willy il principe di Bel-Air: l'incredibile prezzo dopo lo sconto dei proprietari
Airbnb

La famosa casa della serie TV anni ’90 Willy, il principe di Bel-Air è di nuovo in vendita a Los Angeles, ma servirà una bella cifra per aggiudicarsela. L’iconica villa che ha fatto da sfondo prima alla sigla e poi alle vicende del personaggio interpretato da Will Smith è infatti in vendita all’eclatante cifra di 22,95 milioni di dollari (circa 20 milioni di euro).

La villa di Willy il principe di Bel-Air in vendita: quanto costa (dopo lo sconto dei proprietari)

La villa fu costruita negli anni ’30 in stile coloniale ed appartiene alla stessa famiglia dal 1978, che all’epoca la comprò per circa 732 mila dollari. Per loro è stata semplicemente il luogo in cui sono cresciuti, ben prima che diventasse un’icona della televisione grazie alla serie cult. Anche se la vedevamo solo dall’esterno – con la sua facciata bianca, il vialetto d’ingresso e le quattro grandi colonne all’entrata -, la proprietà è enorme anche all’interno: misura infatti circa 600 metri quadrati, comprende sei camere da letto, sette bagni, un ampio giardino con piscina, un gazebo e una dépendance. Tra l’altro, c’è una curiosità che non tutti sanno: la villa non si trova affatto nel quartiere di Bel-Air, come raccontava la sigla, bensì a Brentwood.

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Tornando alla vendita, a inizio anno, i proprietari avevano chiesto 29,5 milioni di dollari. Poi la casa è stata ritirata dal mercato per un po’ e ora è tornata con uno sconto da capogiro: quasi 7 milioni di dollari in meno.

Il reboot della serie

A proposito della serie cult, nel 2022 è uscito Bel-Air, un reboot della celebre sit-com degli anni ’90. Prodotta dallo stesso Will Smith insieme al regista Morgan Cooper, la serie nasce da un’idea molto particolare: nel 2019 Cooper ha realizzato e pubblicato su YouTube un fan-film sotto forma di finto trailer drammatico della serie. Il video è diventato virale, catturando l’attenzione di Will Smith, che ha deciso di trasformarlo in una vera e propria serie TV.

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