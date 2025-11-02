Video intimi di Stefano De Martino e Caroline Tronelli: c'è una pista Continuano le indagini sul furto di video intimi nella casa dell'ex compagna del conduttore di Affari Tuoi. e c'è una pista: le novità

Sarebbe stata la causa della rottura della relazione tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli, ma ora la vicenda potrebbe arrivare finalmente ad essere chiarita e i colpevoli individuati.

Stiamo parlando della diffusione dei video intimi registrati nella casa di Caroline Tronelli, che la vedevano in compagnia di Stefano De Martino. Video registrati dalle telecamere di sorveglianza istallate nella villa, trafugati e finiti su una chat Telegram con il semplice titolo "De Martino". Una bomba atomica che ha comprensibilmente destabilizzato le due vittime e il loro rapporto. Tanto che, secondo i bene informati, le tensioni esplose in quel momento, avrebbero poi portato all’addio tra il conduttore di Affari Tuoi e la sua giovane compagna.

Video intimi De Martino-Tronelli: la pista degli investigatori

I danni subiti dalla coppia quindi, sono stati tanti, e non si sono limitati a superficiali questioni di immagini. La vicenda è stata vissuta dai due come un vero e proprio trauma, come ha raccontato recentemente lo stesso Stefano De Martino, dicendo: "È stata una cosa inaspettata. Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento. Quando mi hanno avvisato di questa cosa – e non lo auguro a nessuno – è come quando ti entrano i ladri in casa e ti resta addosso quella sensazione di sporco, di qualcuno che ha messo le mani nei tuoi cassetti, nelle tue cose".

La coppia ha immediatamente denunciato il fatto, e ora pare che gli inquirenti abbiano una pista, quella di un tecnico istallatore che, in quanto tale, avrebbe avuto la possibilità di accedere al sistema di telecamere di videosorveglianza della villa della famiglia Tronelli. L’impianto risale al 2015 e la procura di Roma ha acquisito la lista di tutti i tecnici che, da allora, hanno lavorato al sistema. Ad attirare l’attenzione degli investigatori anche il fatto che le telecamere fossero istallate nelle camere da letto e fossero protette da un sistema di password definite "elementari", quindi facilmente individuabili da malintenzionati e hacker. Così come, a destare sospetti, è la tempistica della diffusione del video, che è stato caricato online, anche su portali come PornHub, e poi rilanciato su una chat Telegram, solo dopo l’ufficializzazione del legame tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli, un indizio che chi ha hackerato il video lo avrebbe fatto dopo essersi reso conto che aveva a che fare con una coppia celebre.

A parte l’ipotesi di un tecnico istallatore, secondo gli inquirenti, la diffusione del video rubato è stata possibile attraverso una rete organizzata di intermediari, su cui si sta indagando.

