Video intimi di Stefano De Martino e Caroline Tronelli: c'è una pista
Continuano le indagini sul furto di video intimi nella casa dell'ex compagna del conduttore di Affari Tuoi. e c'è una pista: le novità
Sarebbe stata la causa della rottura della relazione tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli, ma ora la vicenda potrebbe arrivare finalmente ad essere chiarita e i colpevoli individuati.
Stiamo parlando della diffusione dei video intimi registrati nella casa di Caroline Tronelli, che la vedevano in compagnia di Stefano De Martino. Video registrati dalle telecamere di sorveglianza istallate nella villa, trafugati e finiti su una chat Telegram con il semplice titolo "De Martino". Una bomba atomica che ha comprensibilmente destabilizzato le due vittime e il loro rapporto. Tanto che, secondo i bene informati, le tensioni esplose in quel momento, avrebbero poi portato all’addio tra il conduttore di Affari Tuoi e la sua giovane compagna.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Video intimi De Martino-Tronelli: la pista degli investigatori
I danni subiti dalla coppia quindi, sono stati tanti, e non si sono limitati a superficiali questioni di immagini. La vicenda è stata vissuta dai due come un vero e proprio trauma, come ha raccontato recentemente lo stesso Stefano De Martino, dicendo: "È stata una cosa inaspettata. Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento. Quando mi hanno avvisato di questa cosa – e non lo auguro a nessuno – è come quando ti entrano i ladri in casa e ti resta addosso quella sensazione di sporco, di qualcuno che ha messo le mani nei tuoi cassetti, nelle tue cose".
La coppia ha immediatamente denunciato il fatto, e ora pare che gli inquirenti abbiano una pista, quella di un tecnico istallatore che, in quanto tale, avrebbe avuto la possibilità di accedere al sistema di telecamere di videosorveglianza della villa della famiglia Tronelli. L’impianto risale al 2015 e la procura di Roma ha acquisito la lista di tutti i tecnici che, da allora, hanno lavorato al sistema. Ad attirare l’attenzione degli investigatori anche il fatto che le telecamere fossero istallate nelle camere da letto e fossero protette da un sistema di password definite "elementari", quindi facilmente individuabili da malintenzionati e hacker. Così come, a destare sospetti, è la tempistica della diffusione del video, che è stato caricato online, anche su portali come PornHub, e poi rilanciato su una chat Telegram, solo dopo l’ufficializzazione del legame tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli, un indizio che chi ha hackerato il video lo avrebbe fatto dopo essersi reso conto che aveva a che fare con una coppia celebre.
A parte l’ipotesi di un tecnico istallatore, secondo gli inquirenti, la diffusione del video rubato è stata possibile attraverso una rete organizzata di intermediari, su cui si sta indagando.
Guida TV
-
02 Novembre 2025
Quattro donne e un funerale1 | 1Giallo
-
03 Novembre 2025
Quattro donne e un funerale1 | 2Giallo
Potrebbe interessarti anche
"De Martino e Caroline Tronelli in crisi per la troppa pressione mediatica": il retroscena
Secondo le ultime indiscrezioni, la coppia avrebbe vissuto un periodo ricco tensioni...
Stefano De Martino parla per la prima volta dei video intimi con Caroline Tronelli rubati: "Rimane sensazione di sporco"
Il conduttore di Affari Tuoi rompe per la prima volta il silenzio sulla brutta vicen...
Stefano De Martino, ‘volano stracci’ con Caroline Tronelli. L’indiscrezione sulla lite in un ristorante romano
Il conduttore di Affari Tuoi e la fidanzata avrebbero discusso animatamente a cena. ...
Stefano De Martino passa alle vie legali: la denuncia per il video con Caroline Tronelli diffuso in rete
Gli avvocati del conduttore di Affari Tuoi hanno preso provvedimenti contro la condi...
De Martino e il video intimo con Caroline Tronelli, spunta la nuova ipotesi: “Potrebbe non essere stato un hacker”
Dopo avere esposto denuncia gli avvocati del conduttore di Affari Tuoi non escludono...
Stefano De Martino, clamorosa svolta con Caroline Tronelli: cosa è successo
La coppia è stata avvistata fuori dallo studio di un ginecologo e il gossip è esplos...
Belen e Stefano De Martino, la vicinanza fa infuriare Caroline Tronelli e una richiesta assurda: l'indiscrezione
Infuria il gossip sul triangolo dell'estate: ma davvero la compagna del conduttore d...
Stefano De Martino, nuove indagini sui video diffusi online con Caroline Tronelli: verrà trattato come revenge porn
Cambia l'ipotesi di reato per il video di sorveglianza diffuso senza consenso: da "A...