Victor Willis, addio al poliziotto dei 'Village People': la "malattia aggressiva" e la causa della morte a 74 anni Il cantante che ha segnato un'epoca della disco music si è spento a 74 anni dopo una breve ma aggressiva malattia: il ricordo dell'iconica artista degli anni Settanta.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

IPA

CONDIVIDI

La musica internazionale perde una delle sue voci più riconoscibili. È morto a 74 anni Victor Willis, storico cantante e fondatore dei Village People, gruppo che ha lasciato un segno profondo nella storia della disco music grazie a una serie di successi diventati veri e propri fenomeni globali. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro del mondo, suscitando commozione tra fan e colleghi. La conferma della morte è arrivata attraverso i canali ufficiali della band e dalla moglie Karen Huff Willis, che ha condiviso un messaggio di grande dolore per annunciare la perdita del marito.

Morto Victor Willis: l’annuncio della scomparsa

A rendere pubblica la notizia sono stati i Village People attraverso un comunicato ufficiale. Nel messaggio si legge: "Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la scomparsa di Victor Willis, il cantante dei Village People. Victor è venuto a mancare il 30 giugno 2026 a causa di una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy". Anche la moglie del cantante ha diffuso una comunicazione simile: "È con profonda tristezza che devo annunciare la scomparsa di mio marito, Victor Willis". La causa della morte è stata perciò una breve ma aggressiva malattia, senza che venissero forniti ulteriori dettagli sulle condizioni cliniche che hanno portato al decesso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La voce e la penna dietro i grandi successi dei Village People e non solo

Nato a Dallas, in Texas, il 1° luglio 1951, Victor Willis è stato molto più di un semplice interprete. Oltre a essere la voce principale dei Village People, è stato infatti coautore di alcuni dei brani più celebri della storia della musica pop e disco, contribuendo direttamente alla costruzione del successo del gruppo. Tra le canzoni che portano la sua firma figurano YMCA, Go West e In the Navy, brani che ancora oggi continuano a essere ascoltati, utilizzati in eventi pubblici e ricordati da generazioni di appassionati. Sul palco Willis era riconoscibile per il personaggio del poliziotto, una delle figure simbolo dell’immaginario costruito dalla band negli anni Settanta.

Una carriera tra successi e ritorni

Nel 1980 il cantante lasciò il gruppo, avviando una lunga fase della sua vita professionale caratterizzata anche da battaglie legali legate ai diritti d’autore delle canzoni che aveva contribuito a scrivere. Nonostante la separazione, il legame con i Village People non si è mai interrotto del tutto. Nel 2017 Willis è infatti tornato a essere il frontman della formazione, riprendendo il posto che aveva contribuito a rendere storico. Negli ultimi anni aveva continuato a esibirsi con la band, dimostrando di essere ancora profondamente legato a quel progetto musicale che lo aveva reso celebre in tutto il mondo.

Potrebbe interessarti anche