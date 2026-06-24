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Via dei Matti numero 0, Bollani e Cenni senza parole dopo la chiusura: "Ora serve equilibrio". La Rai sbotta: “Pensavamo a un ciclo in prima serata"

Dopo cinque stagioni si ferma Via dei Matti n.0. Bollani e Cenni parlano di una decisione improvvisa, mentre la Rai rivela un nuovo progetto mai decollato.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

La chiusura di Via dei Matti n.0 continua a far discutere. Dopo l’annuncio dell’interruzione del programma di Rai3, arrivano le parole di Stefano Bollani e Valentina Cenni, che raccontano di aver appreso la notizia senza ricevere spiegazioni precise. Una decisione che ha lasciato spiazzati i due artisti, protagonisti del format musicale per cinque stagioni. Alle loro dichiarazioni è seguita la replica della Direzione Cultura Rai, che ha fornito una versione differente dei fatti parlando di un possibile sviluppo del progetto in prima serata.

Via dei Matti chiude, Bollani e Cenni: "Siamo davvero senza parole"

Stefano Bollani e Valentina Cenni non nascondono il loro disorientamento davanti alla decisione di fermare Via dei Matti n.0, programma che negli ultimi anni aveva conquistato una propria identità nell’access prime time di Rai3 grazie a un linguaggio originale e divulgativo dedicato alla musica. Intervistati dall’Ansa, i due conduttori hanno spiegato di non conoscere le ragioni della cancellazione. "Non abbiamo saputo nulla", hanno raccontato, precisando che la notizia è arrivata attraverso il produttore Ballandi. Un passaggio che, secondo loro, rende ancora più difficile comprendere cosa sia accaduto dietro le quinte.

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Bollani e Cenni hanno sottolineato di non sapere chi abbia preso la decisione né quali siano state le motivazioni. "I meccanismi Rai sono un po’ imperscrutabili", hanno commentato, spiegando come spesso sia difficile individuare il percorso che porta a determinate scelte editoriali. L’aspetto che più li sorprende è la brusca interruzione di un percorso che sembrava destinato a proseguire. I due artisti, infatti, erano già proiettati verso la scrittura della sesta stagione. "Eravamo convinti di poter andare avanti", hanno ammesso, definendo la situazione "bizzarra" e ribadendo di essere "davvero senza parole". Nonostante l’amarezza, Bollani e Cenni non escludono nuove opportunità televisive. L’obiettivo, spiegano, resta quello di continuare a raccontare la musica e offrire al pubblico uno spazio dedicato alla cultura e alla divulgazione artistica.

La replica della Rai e l’ipotesi delle prime serate su Rai3

Alle dichiarazioni della coppia artistica è arrivata la risposta ufficiale della Direzione Cultura Rai, che ha espresso sorpresa per le parole dei due conduttori e ha ricostruito diversamente la vicenda. Secondo la nota diffusa dall’azienda, negli ultimi mesi si stava lavorando insieme alla società di produzione Ballandi a un’evoluzione del format. L’idea non sarebbe stata quella di interrompere definitivamente il progetto, bensì di trasferirlo dall’access prime time alla prima serata di Rai3. La Rai sostiene infatti di aver immaginato un nuovo ciclo di appuntamenti dal titolo Le Quattro Stagioni, considerato un’opportunità per ampliare la visibilità del lavoro di Bollani e Cenni e valorizzarne ulteriormente il percorso artistico. Per questo motivo, spiegano da Viale Mazzini, la decisione di non procedere con quella proposta sarebbe risultata "sorprendente".

Nel frattempo, resta il nodo principale: da una parte il racconto di Bollani e Cenni, che sostengono di non aver ricevuto spiegazioni sulla chiusura del programma così come era conosciuto dal pubblico; dall’altra la Rai, che parla invece di una proposta alternativa mai concretizzata.

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