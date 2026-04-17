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Vespucci, il viaggio più lungo: Rai 3 celebra la straordinaria impresa navale italiana. Il racconto dei protagonisti, ufficiali e allievi

Su Rai 3 una docufiction ambiziosa e spettacolare che trasforma un’impresa navale in un racconto umano, culturale e identitario.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Arriva in prima serata su Rai 3, venerdì 17 aprile 2026, Vespucci, il viaggio più lungo, una docufiction ambiziosa e spettacolare che trasforma un’impresa navale in un racconto umano, culturale e identitario.

La serie segue il Tour Mondiale dell’Amerigo Vespucci, il celebre veliero della Marina Militare italiana, impegnato in un viaggio di oltre 600 giorni attraverso oceani e continenti. A bordo non ci sono solo rotte e porti, ma persone: ufficiali, marinai e soprattutto giovani allievi dell’Accademia Navale.

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Il racconto si sviluppa su due livelli e i due puntate. Da una parte c’è l’impresa straordinaria della nave, simbolo dell’Italia nel mondo; dall’altra, il percorso personale di chi vive questa esperienza. Crescita, disciplina, amicizia e sacrificio diventano elementi centrali di una narrazione che intreccia quotidianità e avventura.

Se volete scoprire perché vederlo, guardate tutte le curiosità del Video!

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