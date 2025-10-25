Veronica Satti, chi è la figlia di Bobby Solo: l'altro padre, la malattia e la fidanzata rimpianta Figlia di Bobby Solo, Veronica Satti ha affrontato un rapporto difficile con il padre e la battaglia contro il disturbo borderline, svelato dopo la partecipazione al Grande Fratello.

Essere la figlia di un artista famoso non è sempre facile, e Veronica Satti ne è la prova. Nata dalla relazione tra Bobby Solo e Mimma Foti, è diventata nota al pubblico televisivo soprattutto per la sua partecipazione al Grande Fratello 15. Dietro il cognome illustre, però, si nasconde una storia complessa fatta di assenze, fragilità e rinascita. La sua vita, divisa tra la ricerca di equilibrio personale e il difficile rapporto con il padre, racconta il lato più umano di chi, pur avendo un legame con la fama, ha dovuto imparare a trovare la propria voce.

Chi è Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo: età, lavoro, rapporto col padre

La genovese Veronica Satti, classe 1991, è la quarta figlia di Bobby Solo. Di lei sappiamo che ha conseguito un diploma di decoratrice d’interni e pittura creativa, ed è cresciuta con le figure di nonni molto presenti. È nata dalla breve relazione del cantante con Mimma Foti, subito dopo la fine del matrimonio di Bobby con la ballerina francese Sophie Teckel dal quale aveva già avuto tre figli: Alain (1968), Chantal (1971) e Muriel (1975). Roberto Satti (suo vero nome) nel 2005 si è sposato in seconde nozze con l’hostess cubama Tracy Quade, dalla quale nel 2013 ha avuto l’ultimo figlio, Ryan, all’età di 68 anni.

Quando a marzo Bobby Solo ha festeggiato gli 80 anni a Domenica In con Mara Venier, tutti hanno notato che tra i figli e gli otto nipoti mancava Veronica. Da tempo, infatti, il loro rapporto è segnato da alti e bassi. Il rapporto tra i due è rimasto costante fino ai 13 anni di Veronica, poi nel periodo successivo le occasioni d’incontro sono diventate rarissime. Dopo anni di silenzio, i due si erano riabbracciati nel 2018 a Domenica Live, in una commovente riconciliazione televisiva. Tuttavia, la tregua non è durata: la distanza si è riaffacciata, e la sua assenza alla grande festa ne è stata la conferma.

La lotta contro il disturbo borderline di personalità

Negli ultimi anni, Veronica Satti ha scelto di raccontarsi con sincerità, affrontando pubblicamente la battaglia contro il disturbo borderline di personalità, diagnosticato nel 2019. Nel podcast One More Time di Luca Casadei ha spiegato come la malattia l’abbia accompagnata fin da giovanissima, all’età di 14 anni, con forti sbalzi emotivi ed episodi di autolesionismo: "Ho iniziato a non mangiare più e quello è il primo momento in cui ho cominciato a soffrire e farmi del male. Al liceo ho cominciato l’autolesionismo, l’ho fatto fino a due anni fa. Lo facevo dove non si poteva vedere: sul pube ad esempio. Non sentivo dolore, ma piacere. Poi, una volta finito il piacere, tornava il dolore". Due anni fa la figlia di Bobby Solo ha toccato il punto più basso, vivendo un profondo crollo psicologico: "Ho avuto un mental breakdown importantissimo: mi raso a zero i capelli e mi scolo una boccetta intera di codeina". Ma proprio da quel momento è iniziata la risalita. "Se tocchi il fondo, ti dai la spinta per risalire", ha detto con consapevolezza, aggiungendo che oggi sta "prendendo le misure" con la vita. Un messaggio di speranza che dimostra la sua determinazione a riprendere in mano la propria esistenza.

Il difficile rapporto con il padre e la figura di Paolo

Veronica non ha mai nascosto il dolore per il legame complicato con suo padre. "Se mi sono sentita amata da Bobby Solo? No, però comunque era presente, a modo suo. Mio papà è mio papà, ma non ha mai fatto il padre", ha ammesso. Nella sua vita, la figura paterna è stata invece Paolo, il compagno di sua madre: "I figli sono di chi li cresce, e papà Bobby lo sa".

Durante un viaggio a New York, Veronica e Bobby Solo si sono confrontati apertamente. Lei gli ha confidato di sentirsi più figlia di Paolo, e lui ha gestito con serenità questa confessione: "Sono contento che tu abbia avuto una figura". Un momento di maturità che, pur non cancellando il passato, ha permesso loro di chiudere un capitolo con maggiore consapevolezza. Oggi, a 34 anni, Veronica Satti vive con più equilibrio e coraggio. La sua storia è quella di una donna che ha saputo affrontare le proprie ferite e trasformarle in forza. Un percorso di dolore, ma anche di rinascita, che Veronica ha scelto di raccontare nel suo romanzo ‘Come una bussola senza il Nord’.

Veronica Satti: il Grande Fratello e l’amore per la fidanzata

Veronica Satti nel 2018 è stata una delle concorrenti del Grande Fratello 15 condotto da Barbara D’Urso, chiudendo al sesto posto. Quell’esperienza televisiva fu caratterizzata anche dal tentativo di riappacificazione col padre Bobby Solo, avvenuto con la mediazione della conduttrice. Al Gf Veronica svelò anche pubblicamente di essere bisessuale e di avere una relazione con una ragazza di nome Valentina, conosciuta nel 2016: "Se non mi taglio più è grazie a lei – ha raccontato la figlia di Bobby Solo nella casa del GF -. Mi ha aiutato a superare momenti bruttissimi della mia vita". Dopo la fine del reality, Veronica annunciò pubblicamente di voler sposare Valentina, ma purtroppo la loro relazione è terminata nel 2020. Tre anni dopo, in un momento personale particolarmente buio, Veronica ha scritto una lettera all’ex fidanzata, definita come il suo più grande amore. "Non ci parliamo ed è giusto così forse, ma le faccio un plauso per essere rimasta, per aver compreso con così tanta naturalezza la mia malattia, il disturbo borderline, le mie crisi".

