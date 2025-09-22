Veronica Pivetti regina delle fiction, da Provaci Ancora Prof a Balene: i suoi ruoli più iconici in Tv su RaiPlay Veronica Pivetti regina delle fiction, tra misteri, amori e insegnamento: da Provaci ancora Prof! a Il maresciallo Rocca, i suoi ruoli più iconici su RaiPlay.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Veronica Pivetti continua a conquistare il pubblico con la sua presenza magnetica sul piccolo schermo, grazie a ruoli che spaziano dal giallo alla commedia. Su RaiPlay è possibile rivivere le sue interpretazioni più celebri: da Camilla Baudino in Provaci ancora Prof!, insegnante brillante e risolutrice di misteri, a Francesca Mariani in Il maresciallo Rocca, l’indimenticabile interesse amoroso del celebre maresciallo interpretato da Gigi Proietti. Senza dimenticare poi Balene – Amiche Per Sempre, la recente fiction con Carla Signoris trasmessa ieri sera su Rai 1. Ogni personaggio ha messo in mostra il suo talento e la capacità di entrare nel cuore degli spettatori, confermandola icona della fiction italiana. Vediamo insieme tutte le fiction e tutti i ruoli da lei interpretati.

Veronica Pivetti, le fiction e i ruoli interpretati dall’attrice

Veronica Pivetti è tra le attrici italiane più apprezzate e poliedriche, con una carriera che abbraccia sia la commedia sia il dramma. La sua partecipazione a numerose fiction italiane ha lasciato un’impronta indelebile, e molte delle sue interpretazioni sono visibili in streaming su RaiPlay, permettendo al pubblico di rivedere o conoscere i suoi ruoli più celebri. Di seguito, l’elenco:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Provaci Ancora Prof! (2005-1015)

Veronica Pivetti veste i panni di Camilla Baudino, un’insegnante di lettere dal naturale talento investigativo. La serie combina elementi di giallo e commedia, seguendo le indagini di Camilla che, tra una lezione e l’altra, si imbatte in misteri da svelare. L’interpretazione di Pivetti ha reso il personaggio indimenticabile, amato per la sua intelligenza, il senso dell’umorismo e la profonda umanità.

Commesse (1999-2002)

In questa serie, Pivetti interpreta una donna che fa parte di un gruppo impegnato in una boutique romana, decidendo di acquistarla per impedirne la chiusura. La trama esplora temi come la solidarietà tra donne, la ricerca dell’indipendenza e il valore dell’amicizia, con la partecipazione di attrici come Nancy Brilli, Sabrina Ferilli e Anna Valle.

Il maresciallo Rocca (1996-2006)

Veronica Pivetti prende parte alla sesta stagione della serie, vestendo i panni dell’interesse sentimentale di Giovanni Rocca (Gigi Proietti). La sua apparizione arricchisce il lato emotivo del personaggio di Rocca e aiuta a far progredire la trama della fiction.

Balene – Amiche Per Sempre (2025)

Dopo un periodo lontano dalla TV, Veronica Pivetti è tornata sul piccolo schermo con Balene – Amiche Per Sempre, miniserie in quattro episodi su Rai 1 trasmessa da ieri sera, 21 settembre 2025. Qui, interpreta Evelina Maggi, una donna di sessant’anni che, insieme all’amica Milla Cappiello (Carla Signoris), affronta il lutto per la morte della loro amica Adriana e indaga su un mistero legato alla sua scomparsa. Diretta da Alessandro Casale, la serie unisce dramma e commedia, ed esplora amicizia, ricerca della verità e capacità di reinventarsi a ogni età. La storia celebra donne mature protagoniste della propria vita, mentre la collaborazione tra Pivetti e Signoris arricchisce la serie di sfumature emotive e interpretative, offrendo, tra l’altro, una sorta di visione autentica delle dinamiche femminili in età matura.

Potrebbe interessarti anche