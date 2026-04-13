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Veronica Gentili a rischio in Mediaset: potrebbe essere tagliata via da Le Iene e L'isola dei Famosi (e Belen 'esulta')

Tra indiscrezioni sempre più insistenti, nomi pesanti in risalita e decisioni ancora sospese, la prossima stagione potrebbe ridisegnare gli equilibri della conduzione su Canale 5.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Nel panorama televisivo delle prossime stagioni, una delle situazioni più incerte riguarda senza dubbio il futuro di Veronica Gentili, che si trova improvvisamente al centro di una doppia incognita professionale legata a due programmi di peso assoluto come Isola dei Famosi e Le Iene. Quella che fino a qualche tempo fa sembrava una posizione abbastanza stabile si è trasformata in una fase di attesa carica di interrogativi, con indiscrezioni sempre più insistenti che parlano di possibili cambiamenti anche importanti nelle scelte di conduzione.

Il caso Isola dei Famosi: il possibile nome di Belen e l’idea di Alessia Marcuzzi

Secondo quanto riportato da Dagospia, il quadro interno a Mediaset sarebbe tutt’altro che definito e le valutazioni starebbero procedendo tra conferme mancate e nuove ipotesi che stanno rapidamente guadagnando terreno. Il nodo più evidente riguarda Isola dei Famosi, che si prepara a una possibile rivoluzione strutturale oltre che di conduzione. L’idea che starebbe circolando negli ambienti televisivi è quella di un format profondamente rinnovato, con una formula che potrebbe allontanarsi dalla tradizione per avvicinarsi a un racconto più diretto e meno legato allo studio televisivo classico: niente conduzione dall’Italia, e un approccio più alla Temptation Island o Pechino Express. In questo contesto, il nome di Belen Rodriguez risulta oggi tra i più forti e accreditati per la conduzione del reality, con una posizione che viene descritta come in netto vantaggio rispetto ad altre opzioni. Si tratterebbe di una scelta capace di imprimere una nuova identità al programma, soprattutto se il progetto dovesse davvero virare verso una versione più essenziale e "realistica" del racconto, con un mese di registrazioni in loco.

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Accanto a questa ipotesi, per un certo periodo era stato valutato anche il nome di Alessia Marcuzzi, che però al momento non sembrerebbe più centrale nei piani attuali, anche per via di altri impegni professionali già avviati, parliamo della seconda stagione del fortunato format Prime Video di The Traitors. Il risultato è un quadro in cui la guida del programma appare tutt’altro che definita e ancora aperta a possibili sorprese.

Veronica Gentili: il problema de Le Iene e il ricambio fisiologico della conduzione

Parallelamente, anche la situazione legata a Le Iene contribuisce ad alimentare l’incertezza attorno alla figura di Veronica Gentili. Nonostante il suo arrivo fosse stato accolto come una scelta di rinnovamento, oggi non esisterebbe ancora una conferma ufficiale per la prossima stagione, lasciando aperta la possibilità di ulteriori cambiamenti. Il programma, storicamente legato a una forte identità autoriale e a cicliche rotazioni nella conduzione, dopo un po’ di stabilità potrebbe anche essere arrivato ad una fase di riflessione interna. In questo scenario, la posizione di Gentili appare meno solida rispetto alle aspettative iniziali, soprattutto considerando la tradizione del format di rinnovare periodicamente i propri volti per mantenere alta la freschezza del racconto.

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