Veronica Gentili affonda Delia: “Partigiano ed essere umano sono due parole molto diverse” La conduttrice de Le Iene si è schierata contro la decisione della cantante reduce da X Factor di cambiare il testo di ‘Bella Ciao’ al concerto del 1° maggio

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Lo scorso venerdì si è celebrata la Festa del Lavoro e in Italia, come da tradizione, è andato in scena il ‘concertone’ del Primo Maggio per ricordare anche attraverso la musica tutte le lotte dei lavoratori. Quest’anno, però, l’evento ha fatto tristemente anche discutere per un episodio in particolare: Delia Buglisi ha infatti deciso di cambiare il testo di un brano storico come Bella Ciao, scatenando le critiche. Anche la conduttrice de Le Iene Veronica Gentili si è schierata contro la decisione della cantante siciliana reduce da X Factor. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Veronica Gentili su Delia e la sostituzione di ‘partigiano’ con ‘essere umano’ in Bella Ciao

"Eh no cara Delia, partigiano ed essere umano sono due parole molto diverse, e non si possono sostituire proprio per nulla" ha scritto ieri Veronica Gentili sui social, commentando la polemica nata al ‘concertone’ del Primo Maggio dopo l’esibizione di Delia Buglisi sul palco di piazza San Giovanni in Laterano, a Roma. Anche la conduttrice de Le Iene ha ‘sgridato’ la cantante siciliana classe 1999, che si è permessa di modificare a suo ‘piacimento’ un brano con più di cento anni di storia come Bella Ciao, sostituendo il termine ‘partigiano’ con ‘essere umano’. "Il partigiano sceglie, si schiera, prende parte ed è pronto a soccorrere chi ne ha bisogno. L’essere umano vive, quando gli riesce, altrimenti si limita ad esistere" ha spiegato Veronica Gentili in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, dicendo la sua sul polverone sollevato da Delia. La giovane artista ha provato a giustificare la sua scelta, sostenendo di avere cercato solo di ‘allargare’ il significato del termine per inclusione. "Sostituire una parola con l’altra non allarga proprio nulla. Anzi" si è sfogata Veronica Gentili, ribadendo: "Non sono affatto la stessa cosa".

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Lo sfogo della conduttrice de Le Iene: cosa ha detto

"Cara Delia, voglio dirti una cosa. Come dice la parola stessa, il partigiano è colui che prende parte. E prendere parte è una cosa tutt’altro che scontata. Vuol dire prendersi la responsabilità di decidere. Il partigiano è colui che decide di aiutarti, accoglierti, difenderti, portarti via, sì… È chi è pronto a caricarsi il prezzo e la fatica delle scelte che compie. L’essere umano è un’altra cosa, è cloui che vive, anzi, che a volte si limita semplicemente a esistere. Non sceglie e si guarda bene dal farlo" ha spiegato Veronica Gentili nel video pubblicato ieri sui social, attaccando apertamente Delia: "Non modernizzi proprio nulla".

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