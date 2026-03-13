Non solo Sal Da Vinci: chi è Veronica Fusaro, l’altra ‘italiana’ all’Eurovision 2026 La Svizzera punta su Veronica Fusaro per l’Eurovision 2026: la cantautrice ha radici calabresi ad Acri e porterà sul palco il brano “Alice”.

All’Eurovision Song Contest 2026 ci sarà anche un piccolo pezzo d’Italia, anche se a rappresentarlo non sarà direttamente il nostro Paese. Oltre al nome di Sal Da Vinci, infatti, l’attenzione degli italiani si è posata anche su Veronica Fusaro, cantautrice scelta dalla Svizzera per la competizione europea. L’artista, nata e cresciuta a Thun, ha infatti origini calabresi: suo padre è di Acri, in provincia di Cosenza. Scoprimo qualcosa in più su di lei.

Veronica Fusaro: le origini italiane e la scelta della Svizzera per l’Eurovision

La Svizzera ha deciso di puntare su Veronica Fusaro per l’Eurovision Song Contest 2026, in programma a Vienna. La cantante rappresenterà il Paese con il brano "Alice", una canzone intensa che affronta il tema della violenza sulle donne, sia fisica che psicologica. Non tutti sanno però che l’artista ha anche un forte legame con l’Italia. Fusaro è nata a Thun, in Svizzera, da madre svizzera e padre italiano originario di Acri, cittadina della provincia di Cosenza. Proprio lì vivono ancora alcuni membri della sua famiglia e la notizia della sua partecipazione alla celebre competizione musicale ha già suscitato orgoglio tra gli abitanti del paese calabrese.

La sua selezione è arrivata al termine di un lungo processo che ha coinvolto quasi 500 proposte musicali. Il brano è stato scelto attraverso un sistema di voto simile a quello della finale dell’Eurovision: 50% giuria internazionale e 50% pubblico. "Alice", il pezzo che porterà sul palco, racconta la storia di una donna intrappolata in una relazione segnata dal controllo e dall’abuso di potere. Il personaggio della canzone non pronuncia mai una parola: un espediente narrativo che simboleggia come spesso alle vittime venga tolta la possibilità di esprimersi. Musicalmente il brano mescola pop alternativo e rock, con una struttura che parte da atmosfere più leggere per poi diventare progressivamente più intensa.

Una carriera internazionale tra festival e grandi palchi

Prima ancora dell’Eurovision, Veronica Fusaro si è già costruita una carriera musicale solida e riconosciuta a livello internazionale. Nel 2016 è stata premiata dall’emittente svizzera SRF 3 come "Best Talent", un riconoscimento che ha contribuito a farla conoscere al grande pubblico. Da allora la cantautrice ha collezionato oltre 600 concerti tra Svizzera e altri Paesi europei, dimostrando di essere una performer molto apprezzata dal vivo. Nel corso degli anni ha calcato palchi prestigiosi come il Glastonbury Festival, il Montreux Jazz Festival e il Gurtenfestival, oltre ad aver aperto il concerto di Mark Knopfler nell’anfiteatro di Nîmes.

Anche la sua discografia ha ottenuto risultati significativi. Il debutto discografico, "All the Colors of the Sky", pubblicato nel 2023, ha raggiunto il quinto posto nelle classifiche svizzere. Due anni più tardi è arrivato il secondo album, "Looking for Connection", in cui l’artista riflette sulla vita contemporanea e sul bisogno sempre più forte di autenticità nelle relazioni e nella società.

