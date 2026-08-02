Veronica Ferraro difende Chiara Ferragni dopo la bufera: "Le è crollato il mondo addosso", il racconto del momento più difficile Dagli inizi nel mondo dei blog fino alla crisi che ha travolto Ferragni: Veronica Ferraro racconta il lato privato della loro amicizia e i dettagli inediti sulla sua storia con Davide Simonetta

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Prima dei grandi numeri, dei brand e della trasformazione dei social in un vero lavoro, c’erano i blog, le fotografie e una rete di amicizie nate quando il fenomeno influencer ancora non esisteva. È da questo punto di vista che Veronica Ferraro ha scelto di raccontare Chiara Ferragni nella lunga intervista concessa al Corriere della Sera, riportando l’attenzione su una storia iniziata molto prima delle polemiche e delle difficoltà degli ultimi anni. L’imprenditrice digitale, oggi seguita da oltre un milione di persone su Instagram, ha ripercorso il suo percorso personale, ricordando una fase in cui il mondo della moda online muoveva i primi passi.

Veronica Ferraro racconta Chiara Ferragni: nascita e crollo del suo impero

Prima della popolarità, Ferraro aveva intrapreso studi universitari in Giurisprudenza, poi cambiati in Lettere, e aveva svolto lavori lontani dai riflettori, dalla commessa alla visual merchandiser fino all’esperienza come cameriera durante le estati. Il salto nel digitale è arrivato grazie alla passione per la fotografia. Prima ancora di Instagram, c’erano piattaforme come Flickr e soprattutto i blog. Proprio Chiara Ferragni, con il suo The Blonde Salad, rappresentò una delle spinte decisive per convincerla a creare un progetto personale, The Fashion Fruit. "Poi arrivò Instagram e risucchiò tutti i blog", ha ricordato Ferraro al Corriere della Sera, raccontando una rivoluzione che ha cambiato completamente il modo di comunicare. Il cuore dell’intervista è il rapporto con Ferragni e il modo in cui l’amica ha vissuto il periodo più complicato della sua carriera. Veronica non nasconde lo shock per ciò che è accaduto: "Non mi sarei mai aspettata quello che è successo. Le è crollato tutto il mondo addosso nello stesso momento". Una frase che fotografa il punto di vista di chi ha vissuto quella crisi da vicino.

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Ferraro e la gogna mediatica contro chiara Ferragni

Secondo Ferraro, la reazione pubblica nei confronti di Chiara sarebbe stata sproporzionata: "È stata dipinta come Satana". L’imprenditrice ha ricordato anche episodi che l’hanno colpita profondamente, come il rogo simbolico con una sua immagine organizzato durante una festa di paese. Nel racconto emerge anche il lato più umano dell’amicizia. Ferraro ha ricordato una giornata trascorsa insieme a Rapallo, quando Ferragni si sarebbe lasciata andare alle lacrime: "Aprimmo la finestra, sul mare, e uscì un raggio di sole. Le dissi: vedrai che prima o poi lo vedrai anche tu". L’intervista ha spazio anche per la vita privata di Veronica e per l’incontro con il marito Davide Simonetta, produttore musicale conosciuto proprio grazie a Fedez. "Diceva: ‘Simonetta è un genio’, io pensavo fosse una donna", ha raccontato sorridendo. Un incontro arrivato quasi per caso e diventato poi una storia d’amore, culminata in un matrimonio ricco di volti noti della musica, tra cui Emma Marrone, Tananai, Giuliano Sangiorgi e Annalisa, ex compagna di Simonetta.

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