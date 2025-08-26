Morta Veronica Echegui, l'attrice spagnola di Fortitude e della serie Love You To Death: incantò l’Italia con Servillo L’attrice spagnola Veronica Echegui, talento puro del cinema tra Madrid e l’Italia, si è spenta a soli 42 anni dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro.

Il cinema spagnolo (ma anche quello italiano) è in lutto. E’ morta Veronica Echegui, attrice di immenso talento, dotata di una spiccata sensibilità e bontà d’animo, aveva esordito vent’anni fa con il Yo soy la Juani di Bigas Luna. Si è spenta all’età di 42 anni presso l’Ospedale 12 de Octubre di Madrid, lottava da diverso tempo con una terribile malattia. L’indimenticabile star aveva conquistato anche i telespettatori italiani con il film Lasciati Andare, in cui aveva recitato accanto a Toni Servillo. Di seguito, tutti i dettagli.

Addio a Veronica Echegui, film e serie che hanno costruito la carriera dell’attrice

E’ una di quelle notizie che non vorremmo mai e poi mai leggere. L’attrice spagnola Veronica Echegui è morta a 42 anni a causa di un cancro. Tra le interpreti più brillanti e versatili del cinema spagnolo, ha debuttato nel 2006 con Yo soy la Juani di Bigas Luna, ruolo che le valse la nomination ai Goya come miglior attrice esordiente. Ha ottenuto riconoscimenti anche per El patio de mi cárcel (2008) e Katmandú, Un espejo en el cielo (2011), entrambi con candidature come miglior attrice protagonista. Nel 2020 è stata protagonista di Ballo, Ballo, commedia musicale basata sulle canzoni di Raffaella Carrà. Tra i suoi ultimi lavori cinematografici figurano La gran familia española (2013) e il thriller politico Justicia artificial (2024). In televisione si è distinta con le serie Intimidad (2022) e Los pacientes del doctor García (2023). Ha anche diretto cortometraggi, vincendo il Goya per il miglior cortometraggio di fiction nel 2022 con Tótem loba. Dal 2010 era legata all’attore Alex García.

Dove vedere in streaming il film con Veronica Echegui e Toni Servillo

In Italia ha recitato accanto a Toni Servillo nel film Lasciati Andare (2017), pellicola che ottenne tre candidature ai Nastri d’Argento. E noi italiani vogliamo ricordarla parlandovi di questa pellicola. La trama segue Elia, psicanalista ebreo di formazione freudiana, noto per il suo atteggiamento ieratico che incute soggezione nei pazienti. Vive da solo nello stesso palazzo della sua ex moglie Giovanna, di cui è ancora innamorato in segreto. Dopo un lieve malore, il medico gli prescrive dieta ferrea e attività fisica per perdere peso. Così Elia incontra Claudia, una personal trainer appassionata del corpo ma meno interessata alla mente, dando inizio a un incontro che cambierà la sua routine e la sua vita.

Nel cast troviamo anche: Luca Marinelli, Carla Signoris, Pietro Sermonti, Valentina Carnelutti, Vincenzo Nemolato, Carlo De Ruggieri, Paolo Graziosi, Giulio Beranek, Giacomo. Se desiderate guardare questa pellicola e capire il talento che il cinema ha perso (purtroppo), la trovate in streaming su RaiPlay, Prime Video, Rakuten TV, NOW e Apple TV.

