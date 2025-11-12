Veronica Confalonieri, la compagna di Musetti incinta scoppia a piangere: il gesto in mondovisione Lacrime di gioia e baci appassionati agli ATP di Torino, dove la compagna del tennista, attualmente in dolce attesa, non è riuscita a trattenere la commozione.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Nella giornata di ieri, il tennista azzurro Lorenzo Musetti ha conquistato il suo primo successo alle ATP Finals di Torino battendo l’australiano Alex De Minaur in circa tre ore di match. Una vittoria che ha portato la compagna Veronica Confalonieri, attualmente in dolce attesa ma comunque presente per sostenere il compagno, a un momento di grande commozione culminato con un bacio in mondovisione: ecco qualche dettaglio in più.

Veronica Confalonieri, chi è la compagna di Lorenzo Musetti

Veronica Confalonieri, classe 1996 e compagna del tennista Lorenzo Musetti, ha studiato graphic design allo IED per poi iniziare a lavorare nel team creativo di Sky Sport. Veronica e Lorenzo si sono conosciuti in occasione di una cena tra amici nel 2021 e da quel momento non si sono più lasciati, dando alla luce il primo figlio, Ludovico, nel 2024. A breve la loro famiglia si allargherà ancora, dato che Veronica è attualmente in dolce attesa del secondo figlio: Leandro. La gravidanza non ha però impedito a Veronica di sostenere il compagno anche in quest’ultima importante sfida sul campo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sulla vita di Veronica possiamo aggiungere, però, anche un ulteriore dettaglio: il tennis fa ormai parte della sua vita da diverso tempo e questo non soltanto per merito del compagno. La sorella Valentine è stata per lungo tempo una tennista professionista e ad oggi è coordinatrice del Sanremo Tennis Team. Ma ancora non è tutto, perché allo stesso tempo Valentine è sposata con Gianluca Mager, ex tennista che ha raggiunto la posizione numero 62 del ranking Atp proprio nell’agosto scorso prima di lasciare l’attività agonistica.

Lorenzo Musetti, la compagna in lacrime dopo la vittoria

Nonostante i molti mesi di gravidanza, Veronica Confalonieri non ha rinunciato a sostenere il compagno Lorenzo Musetti durante le ATP Finals di Torino e proprio ieri, seduta nel box accanto agli altri parenti e al team di Lorenzo, ha potuto assistere a una delle vittorie più incredibili della carriera del tennista. Musetti ha infatti trionfato contro l’australiano Alex De Minaur, e Veronica non è riuscita a trattenere le lacrime dovute all’enorme mix di emozioni create dal momento. Ovviamente, non è passato inosservato nemmeno il bacio tra il tennista e la compagnia, un gesto spontaneo e sentito che ha mostrato tutto il loro amore in mondovisione.

D’altronde, come spesso rivelato da molti di loro, anche i più grandi sportivi al mondo sarebbero nulla senza il sostegno e il supporto continuo delle persone amate. "Per lui sono amica, compagna, mamma, un po’ di ogni ruolo. L’ho visto crescere attraverso le sconfitte, maturare grazie ai periodi negativi. Lorenzo è un ragazzo intelligente, che ascolta. Non mi sono mai messa sul piedistallo, non gli ho mai fatto da maestrina", aveva raccontato proprio la compagna Veronica in una passata intervista al Corriere della Sera.

Potrebbe interessarti anche