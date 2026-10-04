Verity, il film cambia tutto: le differenze che più sorprendono chi ha letto il romanzo di Colleen Hoover Dal destino di Harper al finale passando per il manoscritto e il rapporto tra Lowen e Jeremy: ecco cosa cambia tra il film e il bestseller di Colleen Hoover.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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L’attesa per Verity è finalmente finita e il thriller tratto dal romanzo di Colleen Hoover è arrivato sul grande schermo con Dakota Johnson, Anne Hathaway e Josh Hartnett. La storia resta quella di Lowen Ashleigh, scrittrice chiamata a completare una celebre saga dopo l’incidente che ha lasciato Verity Crawford gravemente compromessa. Ma per chi conosce il libro, la visione riserva diverse sorprese. L’adattamento ha infatti modificato personaggi, ambientazione e alcuni passaggi fondamentali della trama. Alcune scelte alleggeriscono la storia, altre cambiano il significato di scene particolarmente inquietanti.

Verity, cosa cambia tra il film e il romanzo

Una delle modifiche più evidenti riguarda la famiglia Crawford. Nel romanzo, Verity e Jeremy hanno due gemelle, Harper e Chastin, prima della nascita di Crew. Chastin muore in seguito a una reazione allergica durante un pigiama party, mentre Harper perde la vita nel successivo incidente in barca. Nel film, invece, Harper e Crew diventano gemelli e la loro storia familiare viene semplificata. Cambia anche il rapporto tra Lowen e Cory. Nel libro viene spiegato chiaramente che i due hanno avuto una relazione sessuale in passato, mentre nel film questo aspetto rimane molto più sfumato e viene soltanto suggerito attraverso alcuni dialoghi.

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Un’altra differenza riguarda Crew e il coltello. Nel romanzo, il bambino gioca con un’arma da taglio sul letto di Verity e pronuncia una frase che insospettisce Lowen. Il film conserva invece una scena diversa, quella in cui Crew si ferisce alla bocca, mentre elimina altri momenti presenti nel libro. Anche l’ambientazione è stata modificata: il film concentra il soggiorno di Lowen nella casa del Vermont durante l’inverno, mentre nel romanzo la vicenda attraversa anche atmosfere estive. Il cambiamento contribuisce a rendere la casa ancora più isolata e inquietante.

Il manoscritto, il compleanno e il finale di Verity

Una delle differenze più interessanti riguarda la reazione di Jeremy al manoscritto. Nel romanzo, quando Lowen glielo mostra, l’uomo le chiede immediatamente dove lo abbia trovato, lasciando intuire che potrebbe già sapere della sua esistenza. Nel film la sequenza è costruita diversamente e la sua reazione sembra inizialmente meno consapevole. Anche il compleanno di Lowen viene ridimensionato. Nel libro Jeremy prepara una vera torta con un ingrediente particolare, mentre nell’adattamento cinematografico il gesto diventa molto più semplice, con un cupcake.

Scompare inoltre un elemento importante della protagonista: Lowen non cammina nel sonno nel film. Nel romanzo, invece, il sonnambulismo contribuisce ad alimentare la tensione e rende alcune situazioni ancora più ambigue. Infine, cambia il destino di Verity. Il film mostra Jeremy mentre porta il corpo della donna nel lago dopo averla soffocata, così da eliminare le tracce. Nel romanzo, invece, la morte viene fatta passare come un decesso avvenuto nel sonno e il corpo non viene fatto sparire nello stesso modo.

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