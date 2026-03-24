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Verità nascoste, Piero Marrazzo illuso e abbandonato dalla Rai: il retroscena

Dopo le indiscrezioni sul debutto primaverile del nuovo programma di Rai 3, ad oggi pare che all’interno della Rai quasi nessuno sia a conoscenza del progetto.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Nelle ultime settimane sono emerse importanti indiscrezioni su quelli che saranno i palinsesti televisivi Rai per la prossima stagione primavera-estate 2026. Tra grandi ritorni, riconferme e novità, sembrava che la rete di Viale Mazzini fosse pronta a proporre al pubblico un nuovo programma, in prima serata su Rai 3 ogni sabato, condotto da Piero Marrazzo, noto mezzobusto del Tg2. Una produzione televisiva inedita, intitolata Verità nascoste, prevista a partire da metà aprile. Ad oggi però, emerge un retroscena che cambia inevitabilmente le carte in tavola, dato che all’interno della Rai quasi nessuno sembrerebbe essere a conoscenza di questo progetto: ecco qualche dettaglio in più su ciò che sta accadendo.

Piero Marrazzo scartato dalla Rai: stop a Verità nascoste

Solo poco tempo fa l’esperto Davide Maggio aveva comunicato l’indiscrezione secondo la quale il palinsesto primaverile della Rai avrebbe presentato un nuovo programma collocato nella prima serata del sabato sera, dal titolo Verità nascoste e condotto da Piero Marrazzo. Da quanto riportato da Affari Italiani nelle ultime ore, però, questo nuovo progetto televisivo non sarebbe in realtà presente da nessuna parte. All’interno della Rai molti sosterrebbero di non saperne nulla di questo nuovo format e c’è anche chi sostiene che nei palinsesti televisivi Rai per la primavera non vi sia alcuna traccia del programma.

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La domanda allora sorge spontanea: cosa è successo dopo le indiscrezioni iniziali? A dare risposta è proprio il portale Affari Italiani, secondo il quale a proporre alla Rai questo nuovo format sarebbe stato il produttore Lorenzo Mieli, che avrebbe poi indicato tra i possibili conduttori proprio Piero Marrazzo. La direzione Rai, chiamata a prendere in carico questa nuova produzione, essendo poco convinta della scelta del conduttore avrebbe poi preferito congelare il progetto, almeno per il momento.

Verità nascoste, cosa prevedeva il nuovo format

Al momento, dunque, non vi sono certezze sul futuro del programma Verità nascoste che, qualora dovesse approdare nei palinsesti Rai dei prossimi mesi, non lo farà quasi certamente con Marrazzo alle sue redini. Ciò che invece dovrebbe rimanere fedele alle prime indiscrezioni è il format del programma stesso, presentato come un prodotto televisivo a metà tra il documentario e la ricostruzione cinematografica. Una trasmissione pensata per andare ad analizzare i lati più nascosti della cronaca, indagando fatti, eventi e casi giudiziari caratterizzati da aspetti non ancora chiariti o nascosti, soprattutto per ciò che riguarda la recente storia italiana. Non rimane allora che attendere per scoprire quale sarà il futuro del format.

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