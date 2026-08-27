Verità Nascoste, Milo Infante caccia le soap e fa godere Raiuno: il pubblico di Mediaset preferisce un bacio a un interrogatorio
Milo Infante debutta su Canale 5 ereditando un traino imperiale e trasformandolo in un brivido al 13% di share, mentre la concorrenza ringrazia e vince.
Volevamo il sole di Istanbul, ci hanno dato la nebbia di un cold case di provincia. Pier Silvio Berlusconi deve avere una bizzarra idea di relax pomeridiano. Per espiare i peccati dei cervi estivi e dei falò delle tentazioni, ha preso le forbici e ha fatto tabula rasa. Via "My Sweet Lie" (esiliata nel purgatorio digitale di Mediaset Infinity per la gioia delle casalinghe furiose), via "Be My Sunshine" (relegata al solo weekend come un parente scomodo). Al loro posto? Ore e ore di Milo Infante che ci spiega, con dovizia di particolari e accigliata fermezza, come sia brutto e cattivo il mondo fuori dalle mura di Cologno.
Il prezzemolino della nera
Il neo-acquisto ormai è un format ubiquo, un ectoplasma che si sposta da una rete all’altra senza cambiare nemmeno la cravatta. Ti svegli e te lo trovi su Rete 4 con "Ore 11" (un mezzogiorno di fuoco che funziona ma che viaggia senza concorrenza), copia carbone della vecchia creatura "Ore 14" su Rai 2, dove adesso Salvo Sottile sintonizza la vendetta. Ti addormenti sulla poltrona dopo pranzo e te lo ritrovi su Canale 5 con "Verità Nascoste – Il diario", spin-off provvisorio di "sole" due settimane della prima serata di Rete 4. Stessi casi, stessi ospiti, stessi inviati. Praticamente un all-you-can-eat del crimine dove il telespettatore, anziché rilassarsi, si sente sotto interrogatorio.
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La farsa dell’Auditel
La Rai ringrazia e balla
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